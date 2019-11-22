中美角力南海　「美核潛艇爆炸」流言攪局

就在南海成為中美角力戰場的當下，一則「疑似美國核潛艇在南海發生爆炸」的新聞攪動內地民間輿論。不過，該消息後被證實為聳人聽聞的謠言。

綜合媒體11月22日報道，熱點海域南海再次成為輿論的焦點，這不僅僅受美軍艦再次闖中國島礁影響，還拜一則「爆炸性」假新聞所賜。

根據內媒「今日頭條」所轉載的俄羅斯《軍工信使》22日新聞——11月21日18時22分，在南海檢測到當量10至20千噸的爆炸，深度為50米。

報道聲稱，中國大陸和台灣已檢測到放射水平上升。另有兩家小網站指，地震檢測儀記錄到強烈的衝擊波，稱這不太像自然地震，很可能是潛艇發生爆炸。

由於美國海軍核潛艇經常在南海海域活動，因此這一所謂的爆炸被認為是美國核潛艇發生爆炸。

這則未經證實的消息傳到內地網絡後，也有聲音指，是否是中國核潛艇發生意外。因為南海附近有中國核潛艇基地，且該國核潛艇也常在南海戰備巡邏。

不過隨着時間的推移，全球兩大地震台網擁有國中國和美國均為發佈相關信息，且事發海域也未見所謂的爆炸痕迹，特別是網絡信息如此發達的當下。

隨後，有內地網民扒出這則假消息的源頭來自美國新澤西州的一名極右翼電台主持人、白人至上主義者哈爾·特納（Hal Turner）。

另外，也有觀察人士指，核動力裝置包括核航母、核潛艇、核電站等，發生爆炸只會造成核泄漏，不會造成核爆炸，放射濃度也不會很高，且蒸氣爆炸根本達不到10至20千噸量級。

即便是核潛艇發生爆炸，也不會影響到核彈頭，因為外部炸碎了，核彈頭也不會起爆。

所謂美國核潛艇在南海發生爆炸被證實為「虛驚一場」，但南海也並未風平浪靜。就在11月20日、21日，美軍兩艘戰艦被指擅自闖入中國南沙、西沙領海，中國方面則派出海空兵力實施警告驅離。

這已不是美國第一次借「航行自由」進行闖南海島礁活動。由於中國海空實力在南海的不斷「擴張」，勢必會與美軍產生某種「激烈的摩擦」，至於是否「擦槍走火」，值得關注。