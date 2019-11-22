無視魏鳳和警告　美軍艦連續兩次駛近中國南海島礁

美國軍方11月21日稱，過去幾天，美國海軍軍艦曾兩次駛近中國在南海宣稱擁有主權的島嶼。此前，中國國務委員兼國防部長魏鳳和18日剛剛警告美國，停止到南海炫耀武力。

據路透社11月21日報道，在中美關係持續緊張的局勢下，美國軍方21日稱，過去幾天，美國海軍軍艦曾兩次駛近中國在南海宣稱擁有主權的島嶼。

報道指出，南海這片繁忙的海上通道成為中美關係中諸多爭議熱點事件之一，包括貿易戰、美國制裁中國企業、香港與台灣等。

美國海軍第七艦隊女發言人莫姆森（Reann Mommsen）告訴路透社指，11月20日，瀕海戰鬥艦「吉福茲」號（USS Gabrielle Giffords）在中國美濟礁12海里範圍內航行。

莫姆森還透露，11月21日，驅逐艦「邁耶號」（USS Wayne E. Meyer）挑戰了中國西沙群島對「無害通過」的限制。

她說，美軍這些行動以法治為基礎，表明美方「致力於維護所有國家享有的海洋和領空的權利、自由和合法使用。」

此前幾天，中方剛剛警告美方，停止到南海來「大騷肌肉」。當地時間11月18日上午，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在泰國曼谷舉行了會晤。魏鳳和就台灣、南海、香港等問題重申了中方立場。