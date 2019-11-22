南開大學校長論文涉嫌造假　教育部：已展開調查

11月22日，教育部新聞發言人續梅就「南開大學校長曹雪濤涉嫌論文造假」一事回應稱，教育部已第一時間調查瞭解相關情況，並組織專家對涉事論文及各方觀點進行研判。

近日，南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤被指有18篇論文涉嫌造假，論文實驗圖片也存在PS痕跡，引發輿論熱議。

11月18日淩晨，曹雪濤在同行評議網站「pubpeer」發文，回應了爆料者Elisabeth Bik對他部分論文的質詢。曹雪濤稱，正在仔細檢查手稿、原始資料和實驗室記錄。他還表示，「我仍然對這些論文中得出的科學結論的有效性、牢靠性以及研究的可重複性，充滿信心。」

同日，中國工程院也對此事作出回應，表示已經瞭解到網路上有關曹雪濤院士的投訴，並會針對網路反映的曹雪濤院士的有關問題展開調查。

22日，續梅回應稱，教育部已關注到此事，相關司局已第一時間調查瞭解相關情況，也已經要求和涉事論文有關的部屬高校，按照教育部40號令的規定，組織專家對涉事論文和各方觀點進行研判。

續梅稱，對學術不端行為，教育部一貫的態度都非常鮮明，就是「零容忍」。「但是在相關的學術調查還沒有結果之前，我們不談任何結論。」教育部將密切關注此事，也會同其他涉事單位的主管部門認真嚴肅地做好後續工作。

（新京報）