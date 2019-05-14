3568萬積蓄捐南開大學　95歲學者葉嘉瑩節儉獨居：我有詩歌為伴

南開大學周日（12日）舉行校友總會第六屆理事會2019年（擴大）會議暨第六屆全球南開校友會會長論壇，會上共獲得捐贈3394萬元。其中，95歲高齡的學者葉嘉瑩捐贈1711萬元（人民幣．下同）。 2018年6月，葉嘉瑩向南開大學教育基金會捐贈1857萬元，用於設立「迦陵基金」，支持中國傳統文化研究。截至目前，她已累計向南開大學捐贈3568萬元。

葉嘉瑩今年度向南開大學捐贈人民幣1711萬元。（網上圖片）

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今年2月，南開校友會官網發布葉嘉瑩的自述文章《我與南開大學的因緣》，講述其回國執教的經過。她並在文中提及，2018年捐贈的1857萬元是出售北京及天津的兩處房產所得，之後的捐贈則來自版稅、稿酬 。她還說，非常感謝南開大學給她機會，使自己「書生報國成何計，難忘詩騷李杜魂」的願望得以實現。

講學經歷遍全球 讃「學習強國」App

公開資料顯示，葉嘉瑩1924年生於北京，是滿洲正黃旗人。她從小接受良好的教育，10歲開始寫詩，並填寫令詞。1945年她畢業於北京輔仁大學，1948年婚後隨夫遷居台灣，先後在台北二女中、國立台灣大學、淡江大學和輔仁大學執教，1966年至美國密西根大學、哈佛大學任訪問學者，1969年舉家移民至加拿大溫哥華。

1948年，年僅24歲的葉嘉瑩。（網上圖片） 1979年，葉嘉瑩回到天津，於南開大學中文系執教3個月。1991年應南開大學之邀，成立「中華古典文化研究所」，並擔任所長。曾在上海、南京、成都、香港等地大學講學。及至1990年，她被授予「加拿大皇家學會院士」；2002年獲得在華長期居留證；2016年獲得「影響世界華人終身成就獎」；2018年4月入選改革開放40年最具影響力的外國專家名單。 葉嘉瑩2014年秋起居住於南開大學為其修建的迦陵學舍。2019年，中宣部推行「學習強國」手機App，旨在推行中共總書記習近平的講話，和《習近平新時代中國特色社會主義思想》。葉嘉瑩為該平台詩頌一首：「中華詩教播瀛寰，李杜高峰許再攀。已見舊邦新氣象，要揮彩筆寫江山！」

晚年生活節儉 葉：有詩歌為伴，不需要人陪

官媒央視2018年播出一部紀錄片，講述葉嘉瑩的晚年獨居生活。片中講述，她10年前不小心滑倒後才請了一位家庭傭工，但只負責白天做飯和清潔工作。她說，自己有詩詞為伴，並不需要人陪。

葉嘉瑩還曾表示，「卅載光陰彈指過 ，未應磨染是初心，這一生有詩詞相伴，便將這一生投入它罷。」

（綜合報道）