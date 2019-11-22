美軍艦連續兩天在南海活動　中方：立即停止挑釁行為，勿逆勢而動

針對美國軍艦近日在南海的活動，中國外交部發言人耿爽表示，美方的行為嚴重損害中國主權和安全利益，破壞南海和平穩定，中方對此表示堅決反對，中方已經就此向美方提出嚴正交涉。

耿爽稱，中方一貫尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但堅決反對任何國家以航行與飛越自由為名損害中國的主權和安全。

美軍艦進入中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海遭驅離。（微博@新浪軍事）

耿爽強調，當前，南海局勢總體穩定，有關各方聚焦對話與合作。中方敦促美方立即停止此類挑釁行為，不要逆勢而動，避免損害地區的和平與安寧。中方將會採取一切必要措施，堅定維護國家主權和安全，維護南海的和平穩定。

中國南部戰區官微「南部強軍號」11月22日發佈消息稱，南部戰區新聞發言人表示，11月20日、21日，美海軍「吉福茲」號瀕海戰鬥艦、「邁耶」號導彈驅逐艦，分別擅自進入中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海，中國人民解放軍組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

發言人稱，近來，美方打着「航行自由」旗號，頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，我們敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論美方艦機變什麼花樣、耍什麼詭計，中國軍隊都有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。

美國海軍的導彈驅逐艦「邁耶」號（USS Wayne E. Meyer）。（資料圖片）

據路透社11月21日稱，美國軍方11月21日表示，在過去幾天裏，美國海軍軍艦兩次在中國稱擁有主權的南海島嶼附近航行。

美國海軍第七艦隊發言人、海軍中校莫姆森（Reann Mommsen）表示，11月20日，瀕海戰鬥艦「加布裏埃爾·吉福德」號在美濟礁12海里範圍內航行。21日，驅逐艦「韋恩·E·邁耶」號「挑戰了西沙群島對無害通過的限制」。

莫姆森還表示，稱「這些行動以『法治』為基礎，表明我們致力於維護向所有國家保證過的享有的權利、自由以及對海洋及領空的合法使用。」

此前幾天，中方剛剛敦促美方，停止到南海來「大秀肌肉」。當地時間11月18日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在泰國曼谷舉行了會晤。

18日上午，中國國防部新聞發言人吳謙在泰國曼谷舉行媒體吹風會。吳謙指出，在南海問題上，魏鳳和重申中方維護南海領土主權和海洋權益的決心意志堅定不移，維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，要求美方停止到南海來炫耀武力，不要挑動南海局勢升温。