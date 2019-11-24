【間諜疑雲】福建2016年法院判決書：王立強詐騙罪成判緩刑1年半

據澳洲傳媒報道，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護，並向政府提供有關中國在當地政治干預的情報。 上海市公安局靜安分局23日晚發布情況通報，稱王立強並非特工，而是涉嫌詐騙罪的在逃人員。 在中國裁判文書網，也能找到一則在2016年10月發出，由福建光澤縣人民法院對「王立強」的判決書。內容指稱，王立強詐騙罪成，判處有期徒刑1年3個月、緩刑1年6個月，並罰款1萬元（人民幣，下同）。

在中國裁判文書網，能找到一則在2016年10月發出，由福建光澤縣人民法院對「王立強」的判決書。他因詐騙罪成，被判緩刑1年半（中國裁判文書網）

判決書編號為「（2016）閩0723刑初77號」。當中寫道，王立強1993年4月出生於福建省光澤縣，因涉嫌犯詐騙罪，於2016年3月4日被刑事拘留，同年3月10日被取保候審。光澤縣人民檢察院指控王立強犯詐騙罪，於2016年9月28日向光澤縣人民法院提起公訴，法院立案受理後，於2016年10月14日公開開庭審理，現已審理終結。

公訴機關指控，2015年6月，王立強通過女朋友褚某某認識被害人高某某並取得其信任。同年7月，王立強聽說高某某正在辦理兒子和女兒的上學事宜，於是他自稱能夠幫助高某某，但需要花錢打點關係為由，騙取對方25000元。同年8月，王立強又以幫高某某炒股的名義，騙取130000元，之後，因高某某催款，王立強還高某某35000元。

澳洲傳媒報道，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護，並向政府提供有關中國在當地政治干預的情報。（悉尼先驅晨報網頁截圖）

判決書寫道，案發後，王立強主動到公安機關投案，如實供述自己的罪行，並全額退賠被害人高某某的損失，取得被害人的諒解。

法院認為，王立強以非法佔有為目的，採取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物共計120000元，詐騙數額巨大，其行為已構成詐騙罪，公訴機關指控的罪名成立，應當依法追究被告人的刑事責任。裁定王立強犯詐騙罪，判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月，並處罰金人民幣一萬元。

王立強聲稱有份參與2015年的銅鑼灣書店事件。（香港01／資料圖片）

這名王立強是否就是在澳洲宣稱自己是中國間諜的「Wang William Liqiang」，需進一步確認。但該法院判決書的內容，與上海靜安分局「情況通報」中的資料吻合，均為26歲，因詐騙罪被福建省光澤縣法院判處有期徒刑1年零3個月，緩刑1年6個月。