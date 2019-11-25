特任副教授Twitter言論涉歧視中國人　東京大學發聲明致歉

擔任東京大學特任副教授的企業經營者大澤昇平，日前在個人Twitter上發表歧視中國人的言論，在日本引發網民批評。對此，東京大學周日（24日）在官網發出聲明，指歧視言論違反該校憲章，並為此道歉。

圖為東京大學特任副教授大澤昇平。（合成圖／網絡）

朝日新聞報道指，大澤昇平現年31歲，是東京大學研究所情報學環（Interfaculty Initiative in Information Studies）及學際情報學府（Graduate School of Interdisciplinary Information Studies）的特任副教授，其Twitter個人簡介自稱「東大最年輕副教授」，並經營一間人工智能開發公司Daisy。

大澤昇平20日在Twitter發文，稱「敝公司Daisy不會取錄中國人」、「不會面試中國人，在書面審查時就會將他們排除」、「在資本主義脈絡上，表現差的勞工被歧視也是理所當然」等言論。

上述言論在網上引發風波，東京大學研究所情報學環及學際情報學府24日發表聲明，稱大澤發文內容與學環及學府毫無關係，但由學環及學府一員發表這樣的言論，令人感到十分遺憾，也對因言論感到不快的民眾表達誠摯歉意。聲明表示，站在學環及學府立場，必須遵守東京大學憲章，絕不容許任何形式的歧視。

此外，大澤擔任由大型網絡證券公司Monex Group等捐助的東京大學「資訊經濟AI解決方案」講座講師。Monex Group24同日亦發表聲明，指完全無法接受大澤的價值觀，將停止對該講座的資助。

（綜合報道）