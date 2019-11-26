【嫦娥四號】獲英國皇家航空學會頒獎　153年來首次中國項目獲獎

英國皇家航空學會當地時間周一（25日）在倫敦舉行2019年度頒獎典禮，中國的嫦娥四號任務團隊榮獲本年度全球唯一的團隊金獎，更是學會成立153年來，首次向中國項目頒發的獎項。 中國探月工程總設計師吳偉仁率嫦娥四號任務團隊代表受邀參加頒獎典禮。吳偉仁作為代表致謝，並稱歡迎更多國家或組織與中國展開航天國際交流與合作，共同助力人類太空探索與科學發現。

中國的嫦娥四號任務團隊榮獲本年度全球唯一的團隊金獎。（北京日報）

據了解，英國皇家航空學會於1866年成立，是國際上歷史最悠久的航空航天專業組織。學會設立年度獎項，旨在表彰世界範圍內在航空航天領域取得傑出成就的團隊和個人。

目前嫦娥四號著陸器和「玉兔二號」巡視器已分別結束月夜休眠期，受光照成功自主喚醒，恢復月面工作，進入第12個月晝工作期。嫦娥四號在月球背面的工作時長已超過300天，遠遠超出設計壽命；「玉兔二號」巡視器克服月背復雜地形等障礙，行駛裏程也已超過300米，實現「雙三百」的突破。

「玉兔二號」巡視器結束月夜休眠期，受光照成功自主喚醒，恢復月面工作。（資料圖片）

嫦娥四號任務是由中國國家航天局牽頭組織實施，由工程總體和探測器、運載火箭、發射場、測控、地面應用等五大系統組成。嫦娥四號任務實現人類探測器首次月背軟著陸、首次月背與地球的中繼通信，創造了世界探月史上新的里程碑。

（綜合報道）