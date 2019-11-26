【中日關係】王毅：啟動高級別人文交流磋商機制　推動取得大發展

中國外交部長王毅周一（25日）在日本東京出席中國駐日大使館舉辦的中日人文交流招待會並發表致辭。 王毅表示，推進中日人文交流，兩國民眾是真正主角，兩國地方是廣闊舞台，兩國青少年是未來希望，「讓我們共同努力，開創兩國國民大交流的新時代、兩國地方大交流的新時代、兩國青少年大交流的新時代。」

王毅指，稍早前與日本外相茂木敏充共同啟動中日高級別人文交流磋商機制並達成一個重要共識，就是要推動中日人文交流取得大發展，為構建契合新時代要求的中日關系注入新動力。

王毅稍早前與日本外相茂木敏充會面，並共同啟動中日高級別人文交流磋商機制。（中新社）

王毅又提到中日人文交流現時的情況及優勢，例如今年中日人員往來有望達到1200萬人次，相當於每天就有3萬多人往返兩國之間，而在1972年邦交正常化之初全年還不到1萬人；日本影視作品曾經進入中國，中國科幻小說《三體》亦在日本上市僅僅一周就加印十次，熱度經久不衰。

王毅在最後表示，中日兩國是擁有兩千多年悠久交流歷史的鄰邦，雙方地緣相近、人緣相親、文緣相通，是交往得天獨厚的優勢和推進新時代交流的寶貴財富。在雙方共同努力下，中日人文交流正在迸發出新的生機活力。

（中國外交部）