王毅：G20要帶頭弘揚多邊主義　改善中日關係由民間開始

中國外長王毅11月23日到日本名古屋出席二十國集團（G20）外長會議，表示G20須帶頭推動多邊主義，協助世界經濟健康發展。

二十國集團外長會議於日本名古屋舉行，一眾與會代表首先合照留念。（AP）

王毅稱，目前全球經濟動力減弱，下行風險明顯增大。單邊主義、保護主義不斷抬頭，世界充分不穩定及不確定性。他認為不應袖手旁觀，亦不能坐而論道，而是要積極行動。

他表示，多邊主義是解決全球各種問題的「總開關」，並以它作為維護世界和平、促進共同發展為目標，以捍衛公平正義、推動互利共贏為宗旨，將國際法和公認的國際關係基本準則為基礎。因此G20作為國際經濟合作主要論壇，要帶頭弘揚多邊主義，為世界經濟健康發展拿出可行方案。

王毅同日亦和參與G20會議的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，雙方同意繼續合作，以及就朝鮮半島局勢等共同關心的國際地區問題交換意見。拉夫羅夫稱，現時國際形勢有很多令人擔憂的因素，莫斯科方面主張在國際關係中秉持平等、公正、共贏的原則，反對一國的狹隘規則損害公認的國際秩序。

中國外長王毅在G20外長會議上與日本外相茂木敏充交談。王毅認為，兩國可以透過民間交流改善關係。（Reuters）

另外，王毅向傳媒提及中日關係，指兩國是一衣帶水的近鄰，雙方在人民和文化交流有悠久的歷史，因此希望可以先透過民間交流促進兩國關係。