【區議會選舉】路透社稱北京考慮撤換王志民　駐港公署：不實報道

區議會換屆選舉投票率創下香港史上新高，民主派取得壓倒性大勝。 英國《路透社》報道引述兩名不具名的知情消息人士指，中央領導已繞過中聯辦，在深圳設置對港危機處理中心，並考慮撤換中聯辦主任王志民，不滿中聯辦脫離民眾，長期與富豪階層及在港的中國權貴攪和往來，「須改變這種情形。」 對此，外交部駐港公署發言人直指為「不實報道」，並稱已提出嚴正交涉。

路透社報道（11月26日）指北京不滿中聯辦，考慮撤換王志民。（資料圖片）

外交部駐港公署發言人表示，就《路透社》有關不實報導向該社提出嚴正交涉，敦促該社秉持真實、專業、負責任的態度，立即停止傳播不實消息。

發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。不管香港局勢如何變化，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

外交部駐港公署發言人，已就《路透社》有關不實報導向該社提出嚴正交涉。（視覺中國）

早前報道，《路透社》引述兩名不具名的知情消息人士指，中央領導已繞過中聯辦，在深圳設置對港危機處理中心，並考慮撤換中聯辦主任王志民，不滿中聯辦脫離民眾，長期與富豪階層及在港的中國權貴攪和往來，「須改變這種情形。」

報道並引述官員消息，形容深圳紫荊山莊是對港的「前線指揮中心」，是協調及監督香港局勢的基地。國家主席習近平每天都從深圳紫荊山莊收到關於香港的書面簡報。