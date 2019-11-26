外媒炒作涉疆文件　外交部：不許外部勢力借涉疆問題干涉中國內政

近日，多家西方媒體不斷炒作「新疆文件」話題，指責中國在新疆的反恐和去極端化工作。對此，官媒《環球時報》今天（26日）發表社評，質問西媒不斷炒作「新疆文件」意欲何為。

文章指，新疆教培中心成為一段時間以來西方輿論攻擊中國人權的主要着力點，估計未來一段時間西方輿論機構還會搞新的所謂「文件披露」，以此維持新疆問題的熱度。

文章稱，在人權問題上圍攻中國，這是美國和西方輿論機構最拿手的角度。這不是因為他們有理，而是中西圍繞人權問題有着各自的語境，他們可以拿着在中國人聽來很荒唐的言辭去西方輿論場煽情。他們根本不在乎這樣做是否真的對中國發展人權有利，他們要的就是用對中國、尤其是對新疆教培中心的歪曲描述激怒西方公眾，從而進一步挖深西方輿論場與中國之間的鴻溝。

文章認為，在新疆的問題上，中國和美國及西方的輿論很難爭辯，因為首先談論這個話題的出發點就不一致。中國要的是新疆2,000多萬各族民眾的真實人權，要給他們一份和平安寧的日子。美國及西方談這個話題很大程度上就是因為地緣政治所致。

文章又指，美國及西方因為輿論強，經常把他們自己的聲音冒充國際社會的態度。其實就是幾家西方大媒體互相一轉，幾個激進政客和幾個受情報機構操縱的非政府組織作秀的事。

文章強調，新疆走在擺脱恐怖主義和極端主義困擾、充滿和平與建設的陽光大道上，誰也無法為新疆各族人民代言，他們的人權就是像中國其他地方的人民一樣享受美好生活的權利，而不用擔驚受怕。他們自己對自己的未來說了算。

據悉，繼《紐約時報》曝光了由匿名中共官員泄露的403頁的新疆文件後，國際調查記者同盟（ICIJ）11月25日再公開表示，「他們獲得了一批最新的有關新疆拘禁營（中國官方早前已向外公布稱「新疆職業技能教育培訓中心」）的中國政府機密文件。」

英國廣播公司（BBC）也於25日對該事件進行了報道，稱最近披露的一批文件顯示，中國當局如何在新疆設立再教育營系統，對上百萬維吾爾人進行「洗腦」。

不過，針對國際輿論對新疆職業技能教育培訓中心的指責聲，中國官方不斷表態予以駁斥。環時曾刊文稱，西媒在報道新疆問題時，從不缺少信息，缺少的是「良知」。

耿爽也同時強調，新疆事務純屬中國內政。中方不允許外部勢力借訪問新疆、借涉疆問題干涉中國內政。（外交部網站）

11月26日，中國外交部發言人耿爽在回應相關問詢時表示，一段時間以來，西方一些媒體在涉疆問題上以造謠為樂，個別國家和政客以蹭熱點為榮。這些抹黑造謠、污衊指責的行為讓我們看清了他們在反恐和去極端化問題上採取的雙重標準，也讓我們看清了他們借涉疆問題干涉中國內政的險惡用心。

耿爽指出，新疆不存在民族、宗教、人權問題，這些西方媒體指責攻擊的是新疆地方政府採取的反恐和去極端化措施。

耿爽表示，中國政府依法保護包括新疆維吾爾族等各少數民族在內的中國公民宗教信仰自由，中方也始終歡迎秉持客觀公正原則的外國人士到新疆走一走、看一看。

耿爽也同時強調，新疆事務純屬中國內政。中方不允許外部勢力借訪問新疆、借涉疆問題干涉中國內政。