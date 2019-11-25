多家媒體報道涉疆機密文件　中國外交部再回應

針對多家外媒發表關於涉疆文件報道，中國外交部再次進行了回應。

中國外交部發言人耿爽今天（25日）舉行例行記者會。有記者提問，中國駐英國大使館稱，有關「中國新疆拘留營文件」是假文件，請問中國外交部對於有17家不同媒體發佈這份「假文件」作何解釋？

耿爽表示，「我上周曾經就《紐約時報》炒作所謂的「內部文件」作出過回應。」

耿爽重申，新疆事務純屬中國的內政，個別媒體使用卑劣的手法炒作涉疆問題，污衊抹黑新疆反恐和去極端化努力的圖謀不會得逞。新疆保持大局穩定、民族團結、社會和諧，是對這些媒體造謠最有力的回擊。

國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists）11月24日公開來自匿名消息人士的文件，披露新疆拘留營的運作方式。中國駐英國大使館發表聲明指文件是捏造，形容為假新聞。

11月16日，《紐約時報》刊文曝光了一份新疆機密文件稱，「該份機密文件是數十年來從中國執政的共產黨內部泄露出來的最大一批政府文件，為人們了解在新疆的持續鎮壓提供了前所未有的內部材料。在過去三年裏，當局已將多達100萬名維吾爾族、哈薩克族和其他少數民族的人關進了拘禁營和監獄。」

中國外交部在18日就此事回應指，紐時的報道是「閉目塞聽」、「移花接木」、「斷章取義」，手法拙劣，「污衊抹黑中國新疆的反恐和去極端化努力，其居心何在？ 」

同日，新疆政府也發表的聲明稱，西方反華勢力和境內外「三股勢力」編造假新聞，企圖誣衊抹黑新疆。官方還指紐時的《泄密文件揭示中國如何組織對穆斯林大規模拘禁》文章完全是境內外敵對勢力內外勾結杜撰的，一派胡言、謊話連篇、用心險惡。

在新疆職業技能教育培訓中心問題上，國際社會指責聲不斷，為此，中國官方也不斷列出相關數據以及發佈白皮書等回擊國際輿論批判。

。