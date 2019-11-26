美CECC籲特朗普簽署涉港法案　中國外交部：投機政客別無事生非

美國國會眾議院上周三（20日）通過《香港人權與民主法案》參議院版本，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）21日簽署法案，稱「這是非常值得驕傲的一天」。 對於美國國會及行政當局中國委員會（CECC）呼籲總統特朗普簽署法案，中國外交部發言人耿爽今天（26日）在例行記者會表示，這是投機政客的典型表現，奉勸這些議員別再浪費美國納税人的錢，無事生非。

耿爽還表示，美國的一些議員放着自己國內的一堆問題不去解決，不好好為自己的選民服務，卻對別國事務格外關心、說三道四，自詡為教師爺和衛道士，想出風頭、博眼球，進行自我炒作，不僅對不起美國選民的選票，也已經引起國際社會的普遍反感。

他重申，中方強烈譴責並堅決反對美國國會通過該法案，已就此向美方提出了嚴正交涉。中方強烈敦促美方認清形勢，懸崖勒馬，立即採取措施阻止該案成法，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制。

另外，中國外交部副部長鄭澤光周一（25日）就美國會通過涉港法案緊急召見美駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促美國糾正錯誤，停止插手香港事務、干涉中國內政。他還警告美國，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

中共政治局委員、中央外事委辦公室主任楊潔篪26日亦就美通過涉港法案一事，批評美國舉動嚴重損害中國利益，嚴重破壞香港繁榮穩定，因此敦促美國阻止該案成法，停止插手香港事務，停止干涉中國內政。他強調，美國任何企圖利用香港問題干涉中國內政、阻礙中國發展的圖謀不會得逞，香港在內地強有力支持下將保持長期繁榮穩定。

（綜合報道）