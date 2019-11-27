【對台26條】國台辦：台灣體育人士明年有望在大陸「持證上崗」

大陸本月（11月）初出「對台26條」，其中的25、26條對台灣運動員招手，包括允許他們參與在大陸舉行的全國性體育賽事、職業聯賽等，還可以報考大陸體育院校。 國台辦發言人朱鳳蓮在今天（11月27日）的例行發布會上進一步表示，歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽，預計台灣體育人士明年有望在大陸「持證上崗」。

國台辦發言人朱鳳蓮。（聯合報）

朱鳳蓮表示，大陸體育主管部門響應台灣體育界關切，力促兩岸棒球交流合作，已經推動棒球納入了2020年杭州亞運會比賽項目。同時，陸方歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽，台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部也可參與相關職業聯賽。

她介紹道，據統計，本賽季，中超、中甲足球聯賽和中國男子籃球職業聯賽，分別有4位台灣足球運動員、7位籃球運動員作為相關俱樂部的成員參加比賽。有45名台灣乒乓球運動員加盟了15支大陸俱樂部並註冊參加中國乒乓球協會主辦的各級比賽。來自台灣的3支乒乓球隊、3支圍棋隊和1支國際象棋隊也在參加全國聯賽。現在有39名台灣學生在北京體育大學就讀。

新辦法料明年初可正式出台

朱鳳蓮續指，國家體育總局正在著手修訂《運動員技術等級管理辦法》，預計明年初新的辦法就可以正式出台。台灣運動員和體育愛好者參加大陸體育賽事、達到相關技術等級並且提出申請，大陸單項運動協會就可以給他們頒發運動員技術等級證書。

她提到，台灣運動員和體育愛好者也可以參加相關部門和協會組織的培訓考試並獲得相應證書。這意味著台灣運動員、教練員、裁判員等在內的廣大體育從業群體以後都可以在大陸「持證上崗」，尋求更好的發展。