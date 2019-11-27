國台辦新發言人朱鳳蓮亮相　熟諳香港事務

中國國務院台灣事務辦公室（簡稱國台辦）11月27日上午舉行例行新聞發布會，新任發言人朱鳳蓮正式亮相，這是繼范麗青之後國台辦第二位女新聞發言人。

朱鳳蓮長期在港澳涉台事務局工作，熟諳香港事務。（資料圖片）

據悉，中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室設了11個職能局和機關黨委，其中包括港澳涉台事務局。朱鳳蓮長期在港澳涉台事務局工作，熟諳香港事務。

今年9月，國台辦原發言人、新聞局副局長安峰山離任，擔任知名民企新希望集團的首席品牌官。當時即有消息稱，安峰山離任後的職缺將由國台辦港澳涉台事務局副局長朱鳳蓮接任。

朱鳳蓮首次亮相用了閩南語和客家話介紹自己，「（閩南語）我是廣東客家人，在此先向台灣鄉親問一聲好！」「（客家話）很高興有機會在新聞發佈台上為台灣鄉親提供服務，使台灣鄉親更多了解我們的政策和我們的工作！」

她說，「希望和各位記者朋友共同努力，幫助兩岸同胞及時、準確、全面、客觀地了解大陸對台政策和立場，增進兩岸同胞之間的了解、理解和信任！」

國台辦第七位發言人

簡歷顯示，1977年11月出生的朱鳳蓮是廣東梅州人，北京航空航天大學文學碩士，清華大學公共管理碩士。

朱鳳蓮早在2003年7月起就在國台辦工作，2010年9月至2019年1月任國台辦港澳涉台事務局副處長、處長。她在2019年1月任國務院台辦港澳涉台事務局副局長，在2019年8月任國務院台辦新聞局副局長。

2000年9月5日，國台辦首次舉行新聞發佈會，從此建立對台新聞發佈制度，公開對海內外媒體發佈新聞，及時闡明大陸對台政策及立場。迄今共有張銘清、李維一、楊毅、范麗青、馬曉光、安峰山、朱鳳蓮七位發言人。