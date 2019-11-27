任正非《經濟學人》刊文：人類社會正處於新技術再一次爆發前夜

11月27日，華為心聲社區最新刊發華為創始人任正非在《經濟學人》（The Economist）雜誌發表的一篇文章，名為《我們處在爆炸式創新的前夜》。

據悉，11月21日，英國《經濟學人》發行年度特刊「The World in 2020」，前瞻下一年度及未來趨勢。任正非在年刊發表署名文章表示， 未來二三十年人類社會必然走進智能社會，如今人類社會正處於新理論、新技術再一次爆發的前夜。

任正非認為華為未來戰略定位是疏導巨大信息洪流。（AP）

任正非稱，開放合作是打開未來大門的鑰匙。任正非指出，各種新思想、新技術都方興未艾，跨學科的「鏈式反應」是這一波科技創新的新特徵，但必須加強信息社會的基礎設施建設，包括硬基礎（技術本身）和軟基礎（應用技術所需的規則、技能等）。

疏導巨大信息洪流是華為未來二三十年的戰略定位

其次就是要緊隨着數據發展，在任正非看來，他認為，疏導巨大信息洪流是華為未來二三十年的戰略定位。「疏導分發、存儲與處理數據流量，就是我們的戰略方向，也是我們長期的奮鬥方向。」

文章最後，任正非表示一花獨放不是春，這麼五彩繽紛的信息社會，沒有百花齊放是不可能的，我們要堅持開放合作共贏，堅持與全世界公司共建生態，共享生態，堅定不移擁抱全球化。

以下是《我們處在爆炸式創新的前夜》全文：

我們堅信，未來二三十年人類社會必然走進智能社會。今天，人類社會正處於新理論、新技術再一次爆發的前夜。發展潛力巨大，但也存在諸多不確定性。很多問題依然存在，但開放創新是最好的解決之道。

電子技術到了3納米、1納米後，不會因摩爾定律的失效而停下發展的腳步，還會繼續前進，只是前進的實現形式還不知道罷了。我們曾經期望通過石墨烯來實現，但直到今天還不是很清楚；基因技術在這二三十年一定有大的突破，它將促使生命科學、生物技術、納米醫療……的巨大進步，給人類帶來的變化還不可知；分子科技可以用來合成前所未有的材料，新材料、新技術不斷出現，我們現在完全看不清楚；人工智能在此期間必將得到充分應用，對社會進步的促進和改進，財富的增加形式，還無法構想；量子計算在這個時期的突破普及，帶來信息流量的爆炸，產生的影響，雖然想象得到，但絕對不會是我們想象的樣子；光技術在各領域的深入應用……

單學科技術的進步，給我們帶來新的機會，已經讓人目不暇接了，而跨學科領域的突破產生的巨大沖擊波更令人震撼；任何創新都伴隨信息流量的爆炸增長，這些超大容量的數據的存儲、傳送、處理會是什麼需求，不能預測。但可以確定的是，越來越多的數據將存儲在雲上，並在雲上進行處理。洪水般的數據如何疏導？

總之，我們不知道未來的社會結構會是什麼樣的，如何去適應它，駕馭它。各種新思想、新技術都方興未艾。跨學科的「鏈式反應」是這一波科技創新的新特徵，比如，信息技術已經成為所有領域科學研究創新的基礎，如同信息技術已經成為各個產業的基礎一樣。

已經明確的是，我們要加強信息社會的基礎設施建設。其中，基礎有兩部分：硬基礎（技術本身）、軟基礎（應用技術所需的規則、技能……）。硬基礎，特別是光網與5G的建設，以及未來6G的應用。AI依賴一系列的信息技術，沒有基礎設施能力的持續突破，就難以進步，這就如同汽車沒有高速公路就跑不快一樣。軟基礎涉及人才、監管等，但關鍵在於人才，全世界要迎接這個新時代，必須發展教育，在提高全民族文化素質的基礎上，培養百花齊放的人才。

站在智能社會的門口，我們要展望二三十年後在這個新的社會結構中扮演什麼角色。我們想象得到信息洪水的巨大，疏導巨大信息洪流就是我們公司未來二三十年的戰略定位。疏導分發、存儲與處理數據流量，就是我們的戰略方向，也是我們長期的奮鬥方向，奮鬥必須在大方向上要有連續性，在不同階段應有適應性。

一花獨放不是春，這麼五彩繽紛的信息社會，沒有百花齊放是不可能的，我們要堅持開放合作共贏，堅持與全世界公司共建生態，共享生態，堅定不移擁抱全球化。