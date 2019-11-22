【華為風波】無懼外界壓力　任正非首曝華為發展秘訣

日前，英國廣播公司（BBC）發布了為華為拍攝的紀錄片。片中華為創始人任正非披露了華為發展的故事。

任正非表示，只要有錢，就會用於再投入，華為從來沒有停止學習西方。同時，在中國主要城市都被西方通訊巨頭佔領的情況下，華為選擇了農村包圍城市，取得了巨大的成功。

任正非透露，華為在賺取了第一桶金之後，沒有選擇在自己身上消費，反而加大研發支出用於服務客戶，這也是華為與眾不同的地方。

據介紹，在90年代，為了學習西方，任正非主動請來了美國跨國科技公司及諮詢公司IBM的專家，其時薪達到了680美元一小時，而任正非本人也才5,000多元一個月。

此外，任正非還說，「那時候的精神是很痛苦的，度日如年，但我不怕來自外面的壓力，無論外面的人如何地想害我。」

9月24日，任正非在接受採訪時表示，即使沒有美國供應華為也可以獨立生存，但華為永遠對美國公司充滿敬仰。「比如，我們有可以代替高通的零部件，但是50%繼續購買高通的，並沒有完全使用我們的器件。」

他說，（華為）必須要使用美國器件，不能自己一個人獨吞利益。「我們永遠都會擁抱美國公司，歷史的挫折過去以後，會更加考驗我們和美國公司的友誼，只有合作起來，才會把人類文明推向新的進步。」

對於美國政府將華為列入「實體清單」，但宣布給予90天臨時通用許可證的決定，任正非表示不理解。

他稱，華為在美國沒有什麼市場，沒法對美國安全造成威脅。（受此影響）華為的規模會有收縮，但不會有太大的問題，公司在最高端領域上不會輸給美國。

美國商務部11月18日再次延後對華為的出口禁令，對此華為方面表示，美國商務部將華為列入實體清單對美國的損害比對華為的損害大，無論臨時許可延期與否，對華為經營產生的實質性影響有限並且也不會改變華為一直遭受不公平對待的事實。

11月20日，美商務部表示已開始向部分美國企業發出出口許可證，允許他們繼續向華為供貨。隨後，美國科技巨頭微軟（Microsoft）發佈聲明稱已獲得美國商務部批准的關於向華為出售軟件產品的許可。

但這一消息也引發了部分美國議員的不滿，一個由15個美國參議員組成的團體於11月21日發表聲明呼籲美國商務部暫停對與華為有業務聯繫的美國企業頒發許可證，原因是「這可能會威脅美國的國家安全」，他們建議美國政府相關部門能夠提供一份關於評估此舉會對美國國家安全會造成何種影響的報告。

另據《華盛頓郵報》報道，一位沒有透露姓名的美國官員稱，美國商務部一共收到大約290件特殊許可證的申請，有大約四分之一的申請獲批，四分之一被拒，剩下的還未審核。