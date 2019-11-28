【人權法案】涉港法案簽署是否影響中美經貿協議　外交部回應

11月28日，中國外交部發言人耿爽主持例行記者會。有記者就美國總統特朗普（Donald Trump）簽署涉港法案是否將影響未來的中美經貿協議簽署提問。

在回應問詢時，耿爽表示，中國政府和中國人民堅決反對美方將所謂的《香港人權與民主法案》簽署成法。中方強烈敦促美方不得實施該法，以免影響中美關係和兩國在重要領域的合作。

特朗普此前曾對是否簽署香港法案含糊其辭，他11月22日表示，必須跟香港站在一起，但也跟中國國家主席習近平站在一起。（AP）

值得一提的是，稍早前，中美已就經貿相關問題取得共識。

據媒體報道，11月26日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方就解決彼此核心關切問題進行了討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

時隔一天，11月27日，特朗普就簽署了美國兩院此前通過的《香港人權與民主法案》與另外一部香港法案，給已經取得共識的中美經貿協議簽署增加變數。

而針對特朗普簽署涉港法案一事，中國外交部、香港政府和中國港澳辦等多個機構發聲譴責。

香港特區政府11月28日發佈新聞公報，對《香港人權與民主法案》以及另外一項有關香港的法案成為美國法律表示強烈反對，並對美方無視港方多次就兩項法案提出的切實關注表示極度遺憾。

公報還稱，兩項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國之間的關係和利益。

中國外交部28日也發表聲明表示，美方將所謂《香港人權與民主法案》簽署成法，此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。

中國國務院港澳事務辦公室也於同一天發表聲明，對美方將《香港人權與民主法案》簽署成法表示譴責。

該聲明表示，美方不顧中方的強烈反對，一意孤行，將《香港人權與民主法案》簽署成法。這是對中國內政赤裸裸的干涉，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏。這部遭到包括香港同胞在內的全中國人民聲討的法案充斥着偏見和傲慢，以恐嚇和威脅的手法對待香港，公然為反中亂港分子提供保護，用心險惡。事實證明，美方就是搞亂香港的最大黑手。

該聲明指出，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。美方想借搞亂香港遏制中國發展，是枉費心機，打錯了算盤。香港的前途和命運始終掌握在包括香港同胞在內的中國人民手中，沒有任何力量能夠阻擋中華民族實現偉大復興的步伐。

據悉，美國國會通過《香港人權與民主法案》後，中方在一週內兩次召見美國駐中國大使，中方指美國國會上述法案公然干涉中國內政，並罔顧事實、指鹿為馬，縱容和支持「反中亂港」勢力的暴力犯罪行為，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

中方並要求美方阻止上述涉港法案成法，否則由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。