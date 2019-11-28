【人權法案】外交部：赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對

美國總統特朗普當地時間周三（27日）正式簽署《香港人權與民主法案》，並發聲明稱此舉是出於對中國國家主席習近平和香港人民的尊重，期望實施法案後中港的領袖和代表將能夠友好解決彼此之間分歧，為所有人帶來長期的和平與繁榮。 中國外交部隨即在周四（28日）發聲明回應，批評是嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對」。

外交部在聲明中指，香港自回歸祖國以來，「一國兩制」取得舉世公認的成功，香港居民依法享有前所未有的民主權利，「美方罔顧事實、顛倒黑白，公然為瘋狂打砸燒、殘害無辜市民、踐踏法治、危害社會秩序的暴力犯罪分子撐腰打氣，性質極其惡劣，用心十分險惡，其根本目的是破壞香港繁榮穩定，破壞『一國兩制』偉大實踐，破壞中華民族實現偉大復興的歷史進程」。

外交部續稱，要正告美國，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國政府和勢力都無權干預，「這一所謂法案只會讓包括香港同胞在內的廣大中國人民進一步認清美國的險惡用心和霸權本質，只會讓中國人民更加眾志成城」，同時表明「美方的圖謀註定失敗」。

外交部在最後表示，中國政府反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，「我們奉勸美方不要一意孤行，否則中方必將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由美方承擔」。

（中國外交部）