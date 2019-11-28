【區議會選舉】華駐英大使：不應過度解讀反對派獲「壓倒性勝利」

2019區議會選舉結果塵埃落定，民主派在區議員取得壓倒性勝利，在17區區議會獲得過半數議席。 中國駐英國大使劉曉明周二（26日）接受英媒BBC專訪時表示，不應過度解讀反對派取得「壓倒性勝利」，他強調從得票率上看，仍有4成選民沒有把票投給反對派。

根據中國駐英大使館官網公布的現場文字實錄，劉曉明接受BBC《尖銳對話》（HARDtalk）欄目專訪時，就涉港、涉疆、中國和平發展道路等問題闡釋中方立場。他被問到，香港持續動亂，「這是否是習近平主席就職7年以來面臨的最大挑戰？」

劉曉明沒有正面回答此問題，他強調，中國政府的立場十分清楚。「習近平主席出席金磚國家領導人會議期間發出最權威的聲音，那就是，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」

劉曉明接受BBC《尖銳對話》（HARDtalk）欄目專訪。（BBC影片截圖/中國外交部網站）

主持人其後提到，香港民眾投票讓民主派取得絕對多數席位，明確表達了對香港特區政府和中央政府的嚴重不滿，並問他這次選舉的結果意味著什麼？劉曉明回應稱，不應過度解讀所謂反對派取得「壓倒性勝利」。從得票率上看，是60%比40%，40%的選民沒有把選票投給反對派。

他還說，在任何國家包括在西方國家選舉中，在暴亂、動亂和經濟放緩等背景下，當政者總是容易失去更多選票。「而這些正是暴力犯罪分子造成的，他們給香港帶來了巨大麻煩。」

關於香港的警民衝突，劉曉明說，香港警察是世界上紀律最嚴明、最專業、最文明的警隊，「警察開槍是為了自衛，是為了維護法治。」他還指出，英國媒體的問題是只盯著警察的應對行動，而對暴徒的暴力行徑視而不見。

當被問到中國政府目前比較現實的策略，是否讓特首林鄭月娥下台？劉曉明說，林鄭工作做得很好，讚揚她及其團隊為解決問題竭盡全力，並重申她的管治團隊仍然獲得中央政府的全力支持。

有關全民普選，劉曉明認為，全民普選不可能一蹴而就，需要經過法律程序，而中央政府致力於在香港實現普選。「如果反對派沒有否決2015年普選方案，明年的香港立法會選舉將是全民普選，7百萬人一人一票。」

此外，劉曉明在專訪中還說，中國政府不害怕任何不同意見，也沒有人是因為不同政見入獄。他強調，入獄服刑者都是因為違法了中國法律。

（中國駐英國大使館網站）