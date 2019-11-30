【茂名警民衝突】火葬場工程建設惹民怨　衝突翌日網傳政府急叫停

廣東茂名化州市文樓鎮日前有大批村民為反對當地興建火葬場而上街維權，與防暴警察爆發激烈衝突，有村民更在社文媒體上載大量現場的圖片及影片，控訴被催淚彈鎮壓，並稱警察濫捕及亂打人。 事件引起廣泛關注後，網上隨即流傳一份化州市政府發出的公告，涉事「人文生態園」的工程建設已經暫停。

警民衝突後翌日，網上隨即流傳一份化州市政府發出的公告，指涉事「人文生態園」的工程建設已經暫停。（微博）

該份下款日期周五（29日）的公告文件指，鑑於社會對該被指實際為火葬場的「人文生態園」存在不同意見，經市政府研究決定需進一步徵求公眾意見，「為此，停止文樓鎮人文生態園項目工程建設」。但文件同時亦強調，凡有任何擾亂公共秩序的打砸搶破壞活動，公安機關將依法打擊，嚴懲不貸。

有村民透露，網上流傳政府文件相信是真確無誤，但由於欠缺文件編號，故會擔心是政府的緩兵之計，現時會靜觀其變。

事緣化州文樓鎮政府早前宣布要興建一個「人文生態園」，但在獲得村民簽字同意後始承認「人文生態園」實際上是一個火葬場，因而惹起民怨。大批村民周四（28日）欲到鎮政府大樓抗議，未料在路口就被防暴警察設置的關卡阻攔。據悉警民衝突的導火線是有年老村民被警察打倒在地，加上村民前往鎮政府的道路被阻攔，人車皆不準通過，使衝突升級。

+ 10 + 9 + 8

網上流傳的影片亦可見到村民和警方衝突的混亂情況，可見到有防暴警察發射催淚彈驅散聚集村民，有村民被打而受傷入院，亦有村民掟磚石還擊，甚至圍毆警察、推倒打砸警車。

（綜合報道）