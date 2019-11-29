茂名擬建「生態公園」被指實為火葬場　村民維權與警察爆發衝突

廣東茂名日前有大批村民為反對當地興建火葬場而上街維權，結果與防暴警察爆發激烈衝突。有村民上社交媒體，發布文章圖片等，控訴遭催淚彈鎮壓，並指警察濫捕及亂打人。

大批防暴警察駐紮在文樓鎮。（微博）

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據了解，事緣化州文樓鎮政府早前宣布要興建一個「人文生態園」，但其後承認實際上是一個火葬場，激起民怨。大批村民周四（28日）欲到鎮政府大樓抗議，未料在路口就被防暴警察設置的關卡阻攔。有村民透露，文樓鎮以前並沒有防暴警察，但火葬場最初要在另一個鎮興建時亦遭到村民反抗，在前車之鑑下，鎮政府早早就調動逾千名防暴警察駐紮當地。

網上消息指，警方衝突的導火線是有年老村民被毆打至顱內出血。（微博）

網上消息亦指，警民衝突的導火線是有年老村民在維權時被警察打倒在地，加上村民前往鎮政府的道路被阻攔，人車皆不准通過，導致衝突升級。雙方在路口有零星衝突，互掟石頭，警車被破壞，警察被圍毆。村民隨後一度成功衝進鎮政府，但立即就被防暴警察圍攻及發射催淚彈驅散。

網上流傳的影片可見到當地村民和警方衝突的情景，有參與維權村民被打，亦有村民向警察掟磚石畫面及村民受傷在醫院接受救治畫面。

（綜合報道）