海南高院原副院長張家慧被「雙開」　中紀委指其善於偽裝品行低劣

據中央紀委國家監委網站今日（30日）消息，海南省紀委監委發布消息稱，日前，經海南省委批准，海南省紀委監委對海南省高級人民法院原黨組成員、副院長張家慧嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，認定其違反黨紀國法，決定給予其開除黨籍、開除公職處分。

中紀委國家監委指，張家慧嚴重違反政治紀律和政治規矩，指使他人串供，向組織提供虛假情況，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮金，在私人會所宴請他人；違反組織紀律，不如實填報個人有關事項報告；違反工作紀律，干預和插手司法活動。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受巨額財物。

張家慧被指善於偽裝，品行低劣，私欲膨脹，以權謀私。（資料圖片）

中紀委國家監委指，張家慧身為黨員領導幹部，嚴重背離黨的宗旨，毫無黨性原則，對党不忠誠不老實，善於偽裝，品行低劣，私欲膨脹，以權謀私，嚴重違反黨的紀律和國家法律法規，並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予張家慧開除黨籍處分，由省監委給予其開除公職處分；繼續追繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

29日，海南省人大網站通報，海南省第六屆人民代表大會常務委員會第十五次會議通過，免去張家慧的海南省高級人民法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。

而早前，張家慧及丈夫劉遠生此前曾被揭發擁有價值百億元（人民幣．下同）的商業帝國。