被敲詐勒索卻揭發擁有超過200億元資產　海南高院女副院長被免職

海南高級人民法院副院長張家慧及丈夫劉遠生此前曾被揭發擁有價值百億元（人民幣．下同）的商業帝國。 海南省人大網站在周五（29日）通報，海南省第六屆人民代表大會常務委員會第十五次會議通過，免去張家慧的海南省高級人民法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。

事緣重慶萬州區法院於4月30日審理一宗敲詐勒索案時，被害者就是張家慧夫婦。一名男子用張家慧打麻雀的影片及夫婦間的私人言論要挾，敲詐勒索200萬元。由於擔心被公開後會帶來負面影響，劉遠生答應付錢解決，並分三次轉帳50萬元。

男子用張家慧打麻雀的影片及夫婦間的私人言論要挾敲詐勒索。（資料圖片）

其後就內地傳媒引述知情人士透露，張家慧是「中國法院系統史上最富有的法官，身家至少200億」。張家慧、劉遠生夫婦及其雙方親友、商業夥伴擔任相關公司投資人、高管，掌控著龐雜的利益鏈，構建價值超百億元的商業帝國。據估算，張家慧夫婦持有的企業總資產保守估計至少200億元。

至5月13日，海南省委政法委聯合調查組對事件展開調查。海南省高級人民法院黨組召開會議，表示「支持配合調查組查清事實，回應社會關切。」同月31日，張家慧就涉嫌嚴重違紀違法接受省紀委監委審查調查，作為海南迪納斯投資有限公司實際控制人的劉遠生亦涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。

（綜合報道）