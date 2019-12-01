【非洲豬瘟】佛山正規屠宰場每日偷宰數千斤病死豬　遭停業整頓

非洲豬瘟肆虐內地，近日有內媒揭發佛山一個正規屠宰場有病死豬流出，這些豬肉蓋上檢疫合格的標籤，流入了廣州、佛山等地市場的豬肉檔，每天達數千斤之多。 佛山市南海區政府1日（周日）稱，已責令涉事企業從即日起禁止生豬調入，待處理完庫存生豬後，立即停業整頓。

內媒揭發佛山一個正規屠宰場有病死豬流出。(廣東廣播電視台)

據廣東廣播電視台早前報道，記者透過暗訪，發現佛山的合誼肉聯廠有病死豬流出。肉聯廠內會有人向買家推銷死豬，一頭一兩百斤的死豬大約叫價兩三百元（人民幣，下同）。買家在現場的交易區買下死豬後，死豬會直接在屠宰場宰殺，最終病死豬的豬肉偽裝成正常的豬肉，在市場上擺賣銷售，售價幾十元一斤。其中有一次，記者更發現有人將一頭身體已部分發紫的死豬拉往屠宰區。

內媒指，9月5日，廣東省農業農村廳曾公布《關於2019年第一批省級生豬屠宰標準化企業名單》，其中包括佛山市南海區合誼肉聯有限公司。佛山市南海區政府稱，針對南海合誼肉聯有限公司涉嫌存在死豬出場等問題，已成立事件工作組，全面介入調查，責令該企業從即日起禁止生豬調入，待處理完庫存生豬後，立即停業整頓。

此外，為保障豬肉的供應和質量，相關部門對南海區的生豬屠宰廠進行全面排查，對轄區範圍內的豬肉市場開展肉品質量安全檢查。目前，公安部門已帶走涉事公司相關人員進行調查，調查後續待進一步對外公開。

(綜合報道)