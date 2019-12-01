廣州地鐵沙河站地盤施工區域路陷　兩車陷入坑內3人失聯

廣州今日（1日）早上9時許發生路陷。消息指，兩輛汽車跌入路面的坑洞中，至少3人被困。塌陷情況仍在持續，官方正進行局部回填工作。

廣州地鐵地盤出現路陷，形成一個大坑。（廣州交警）

廣州地鐵集團通報稱，今日上午9時28分，地鐵十一號線沙河站施工區域發生地面塌陷。據初步了解，有一輛清污車和一部電瓶車陷入，各方正在全力組織救援，具體傷亡情況正在核實。

有內媒引述工作人員表示，至少3人被困還在路陷的坑內，「坑很大，還在塌方。」

根據通報，事發路段位於廣州大道北與禺東西路交界處。地陷區域位於廣州市天河區，周邊人流車流密集。目前，該路段已實行交通管制。廣州應急、交通、交警、消防部門正在現場組織搶救。塌陷區域自來水管已關停，目前未監測到有燃氣洩漏的情況。燃氣公司應急人員在現場隨時待命。有關部門亦正持續對周邊建築物進行數據監測。事故具體原因正在調查中。

廣州地鐵通報稱，因塌陷區已被水體覆蓋，且有土體塌落，給救援工作帶來極大困難，為避免塌陷區域進一步擴大，現正進行局部回填。

事故現場四輛水泥澆灌車不間斷地往塌方處填灌水泥。（南方日報網站）

晚上6點多，南方日報記者從廣州地鐵11號線沙河站塌陷事故現場指揮部了解到，塌陷的坑中有一輛清污車和一輛電動車，共有3人失聯。目前，現場救援工作仍在進行。據失聯者親屬介紹，在清污車上失聯的兩人是一對父子，湖南邵陽人，父親51歲做司機，兒子剛剛26歲，是跟車員。