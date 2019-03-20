哥德妝女生搭廣州地鐵遭拒　內地網民自拍聲援：尊重個性表達

內地一名女生日前在廣州地鐵入站時被攔下，原因卻是安檢人員認為她化了哥德妝「太恐怖」，要求她「原地卸妝」再入站。事件曝光後惹來網民熱議，近日更有不少人將自己的哥德妝自拍照放上微博，並加上Hashtag「#為廣州地鐵發自拍#」以示抗議。

有網民的哥德妝自拍照在微博上已獲得逾千條留言。（微博）

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在微博Hashtag「#為廣州地鐵發自拍#」下，至周三（20日）中午已有近8000個相關討論，閱讀量逾700萬次。大多數人對地鐵員工強迫女生卸妝表示批評。很多哥德文化愛好者甚至公開分享自己的化妝照片對當事女生以示聲援，並表示這是一種個人選擇的權利自由，呼籲社會接受個性表達，希望文化更加多元：

「塗紅色嘴巴不叫濃妝，黑色是濃妝，畢竟排除異己是人生下來就會的東西。」 「自由是藝術的精髓。」 「你們看到的是『奇裝異服』，我看到的是自由。」 「如果美是千篇一律的，那麼藝術將會消亡。」

此前被廣州地鐵工作人員攔下的女網民的眼妝、唇妝。（截取網絡）

事主：根據國家哪條法律法規攔下我？

此前女事主表示，「這是根據國家哪條法律法規攔下我？耽誤我的時間的」，並給此條微博加上了「歧視」的Hashtag。隨後附上了自己眼妝和唇妝的照片，稱當天自己還「搭配了一身goth（Gothic的簡稱，指哥德）系的黑色洋裝」。廣州地鐵隨後道歉，並表示經調查發現，當事工作人員處理不當。

但也有部分網民對廣州地鐵的做法表示理解，覺得哥德妝確實會嚇到人，特別是「老人和小孩」，因為「不是每個人都能接受這樣的妝容」。

據了解，哥特風格是一種跟潮流、生活模式有關的次文化，它將死亡、苦痛看做生命的一部分。這種風格的服裝以黑白為主色，通常搭配較為濃烈的深色妝容，如黑色的指甲、眼影和唇色等來強調神秘色彩。

（綜合報道）