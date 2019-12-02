號稱「地表最強輕型坦克」　中國開發VT-5坦克首獲海外大單

繼在國際軍火市場首次推出號稱「最強三代半戰機」的殲-10C後，中國開發、號稱「地表最強輕型坦克」的15式坦克，其外貿型號VT-5亦打開出口大門，首個購買國是孟加拉國。

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綜合媒體報道，孟加拉國國防部官方影片顯示，該國已確認採購中國產VT-5輕型主戰坦克。孟媒則透露，該國陸軍已訂購1個團共44輛的VT-5坦克。報道還稱，孟加拉國輕型坦克計劃採購數量高達140輛，其他輕型坦克可能購買「兄弟國家」印度尼西亞或土耳其用步兵戰車改造的輕型坦克。

有中國媒體則稱，這是VT-5坦克首次確認的出口訂單。孟加拉國陸軍此前一直是中國產軍品的用戶，共裝備174輛59式坦克，44輛MBT-2000坦克，58輛69式改型坦克。

根據中國官方介紹，VT-5坦克最大重量為36噸，乘員3人，裝備一門105毫米主炮，可發射穿甲彈、高爆彈和反坦克導彈，搭載一挺12.7毫米的遙控機槍。該坦克擁有現代化火控系統，包括激光測距儀、彈道計算器、橫風傳感器、全景熱成像儀，配備一台800匹馬力的大功率發動機，最大速度達70公里/小時。

官方稱，VT-5坦克具有重量輕、火力猛、射擊精度高、機動性好、防護性強、信息化程度高等特點，特別適合山地、水網、城市等特殊地域環境下作戰。

整體作戰能力躋身當今世界頂尖水平

VT-5被指是中國人民解放軍陸軍於2019年裝備且在國慶閲兵首次公開的15式輕型坦克外貿型號。15式坦克號稱「地表最強輕型坦克」，其整體作戰能力躋身當今世界頂尖水平。

孟加拉國是中國軍工產品的使用大戶，陸海空三軍裝備中擁有大量中國造裝備，包括殲-7改型戰機、056外貿版導彈護衛艦等。