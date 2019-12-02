中國海警公布執法影片：於粵港海上邊界高頻度巡邏管控

中國海警今日（1日）在其官方微信和微博發布消息稱，近期海警艦艇在粵港海上邊界高頻度開展巡邏管控，嚴厲打擊海上違法犯罪活動，並公開一段巡邏現場影片。

中國海警今日（1日）在其官方微信和微博發布巡邏現場影片。（影片截圖）

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中國海警公布的影片顯示，近期，中國海警局組織艦艇在粵港海上邊界高頻度開展巡邏管控，依法嚴厲打擊海上違法犯罪活動。查處涉嫌偷越國（邊）境案件19宗，查獲涉案船舶16艘，涉案人員190人。查獲涉嫌走私案件404宗，涉案船舶371艘，犯罪嫌疑人379人，有效維護了粵港海上邊界的安全穩定。

影片中又出現中國海警執法畫面，例如海警船包抄貨輪並射水，海警人員持槍登船採取行動，以及深夜時分截獲運載人蛇及走私船等。此外，影片中又有海警人員用普通話及粵語叫喊口號，粵語內容為：「我係中國海警，喺中國任何海域，我哋將守護你嘅安全，嚴厲打擊任何形式嘅違法犯罪。」

據早前報道，上周五（11月29日），珠海市公安局在港珠澳大橋珠海公路口岸舉行大練兵成果匯報暨反恐應急處突演練，派出逾千警力參加。香港警務處副處長蕭澤頤、澳門警察總局局長助理吳錦華等人亦有參加活動。

11月29日，逾千警力參與反恐演練。（南方日報）

（綜合報道）