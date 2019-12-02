伊朗副外長赴華就核問題磋商　中國外交部：中伊雙方同意加強合作

2019年12月1日，外交部副部長馬朝旭與伊朗副外長阿拉格齊在北京舉行中伊伊核問題磋商。中國外交部在今日（2日）透露諸多會談細節，表示雙方同意加強合作，繼續推動完整、有效地執行全面協議。

中國外交部副部長馬朝旭（右）12月1日和伊朗副外長阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi，左）在北京舉行伊朗核問題磋商。（中國外交部網站）

中國外交部副部長馬朝旭12月1日和伊朗副外長阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi）在北京舉行伊朗核問題磋商。中國外交部網站刊文指，雙方就伊核問題形勢及伊核問題全面協議執行等問題深入交換意見，雙方一致同意加強戰略合作，繼續推動完整、有效執行全面協議，堅持政治外交解決方向，維護​​以國際法為基礎的國際秩序，維護國際和地區和平與穩定。

中國外交部發言人華春瑩在今日的例行記者會就此表示，美國退出伊核全面協議並對伊朗進行極限施壓，導致伊核局勢持續緊張，全面協議有崩盤的風險。在此背景下，馬朝旭副部長和阿拉格齊副外長12月1日在北京舉行磋商，就伊核局勢、全面協議執行等問題深入交換意見，達成廣泛共識。雙方同意加強合作，繼續推動完整、有效地執行全面協議，維護以國際法為基礎的國際秩序，堅持政治外交解決方向，增進國際和地區的和平穩定。

華春瑩續指，中國和伊朗是全面戰略伙伴，雙方將落實好兩國元首共識，不斷鞏固政治互信，繼續深化各領域務實合作，豐富中伊全面戰略伙伴關係內涵，更好造福兩國和兩國人民。伊核問題是中伊戰略合作的重要內容，雙方將繼續為維護全面協議作出不懈努力。