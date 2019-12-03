【王立強間諜疑雲】駐悉尼總領事：應理性健康看待中國和中澳關係

中國駐澳洲悉尼總領事顧小杰日前在參加一個公開活動時表示，澳洲有關媒體及人士應摒棄意識形態偏見，尊重客觀事實，以理性健康的心態看待中國和中澳關係。 對於近日的王立強案及中國被指滲透澳洲政治，顧小杰強調有關的「說法」毫無事實依據，極其不負責任，並且已經對中澳關係的輿論氛圍和雙方合作勢頭形成了干擾和損害。

顧小杰當地時間周一（2日）出席由中國國際進口博覽局、上海國家會展中心和中國駐悉尼總領館，聯合在悉尼舉辦的第三屆中國國際進口博覽會宣傳活動和推介商務論壇。

自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強，上月叛逃到澳洲尋求政治庇護。（資料圖片）

顧小杰指，中國一貫奉行不干涉別國內政原則，在相互尊重、平等互利基礎上同包括澳在內的各國發展友好合作關係，並強調中方從來沒有、也從來不感興趣去干涉別國內政。顧小杰又表示，希望澳洲政府及時發聲澄清不實之詞，為促進中澳之間的互信和合作多做一些「加法」，將有利於中澳關係健康穩定發展，也符合澳自身利益。

另一方面，第二屆進博會有多達150間澳洲企業參展，其中一半來自悉尼所在的新南威爾士州。顧小傑指進博會已經成為展示中國與新南威爾士州緊密經貿關系的重要窗口，強調中國願同澳洲共同推動中澳經貿合作高質量發展，傳遞開放合作的正能量，願同澳洲共同促進全球經濟可持續增長，發掘開放創新的新機遇。中國將繼續推進更高水平對外開放，為世界各國搭建開放共享的大舞台。

（中新社）