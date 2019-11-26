澳洲安全情報組織ASIO：嚴肅調查中方是否在國會安插間諜

自稱「中國間諜」的王立強事件發酵之際，澳洲安全情報機構（ASIO）11月24日深夜發表聲明，稱「正在調查中國是否試圖在聯邦議會安插間諜」。 11月25日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）又表示，「外國的干涉令人深感不安和困擾」。

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）。（Twitter）

澳洲《第九頻道》（Nine Network）節目〈60分鐘〉（60 Minutes）11月24日報道，一個疑似中國的間諜團伙，出價100萬美元（約780萬港元）收買墨爾本豪華汽車經銷商趙（Nick Zhao），支持他競選聯邦議會議員，扶植其成為中國在澳洲議會的「代理人」。

就此，ASIO總監勃吉斯（Mike Burgess）發聲明表示，ASIO認真地看待報道內容。「ASIO可以向澳洲人保證，在這項報道之前，ASIO早已知悉此事，而且一直在持續調查中。」

ASIO發聲明，表示會嚴肅調查中方是否在國會安插間諜。（ASIO）

事實上，澳洲指控中國從事間諜活動已非第一次。ASIO前負責人路易斯11月22日接受報道時稱，中方通過全面系統的「間諜行為」來操弄澳洲的政治體制。

中國外交部則反駁事件。發言人耿爽曾指，「對於類似言論已經懶得回覆了，希望澳洲相關人士對自己國家的政治體制自信點。」