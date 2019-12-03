美眾議院即將表決涉疆法案　中國外交部：根據形勢發展採取措施

美國眾議院即將就《維吾爾人權政策法案》進行投票表決，參議院已於9月份通過了這部法案。有消息稱，中方正在研究若美國方面通過涉疆法案，將對美國相關官員和議員實施簽證限制的問題。 對此，中國外交部發言人華春瑩周二（3日）回應稱，中方將根據形勢發展採取進一步必要的措施。

華春瑩回應稱，中方將根據形勢發展採取進一步必要的措施。（Reuters）

華春瑩表示，中國政府反對外來勢力干預中國內政的決心是堅定不移的。中國維護國家主權、安全、發展利益的決心也是堅定不移的。她強調，中方將根據形勢發展採取進一步必要的措施。

此外，《環球時報》2日在Twitter發文稱，消息人士指，中國將很快發布一份「不可靠實體清單」，其中包括相關美國實體。 報道還特別強調，美國希望盡快推動的涉及新疆的法案將會損害中國企業的利益，而這促使北京不得不盡快推出「不可靠實體清單」。

彭博社則對此消息評論稱，這顯示美中貿易談判正愈來愈受到兩國因香港與新疆等地人權問題引發爭議帶來的威脅。

美國政府官員未來或被禁止入境新疆。（資料圖片／視覺中國）

一直以來，被西方國家稱為「再教育營」的新疆「教育培訓中心」受到諸多質疑，美國多次就此指責中國。對於美方的舉動，中國外交學院美國研究中心主任、教授李海東曾表示，美國一再幹涉中國新疆問題是美國政客為贏得選票而採取的手段，因為人權、民主等議題容易引起美國民眾共鳴。

此外，美國總統特朗普（Donald Trump）近期簽署《香港人權與民主法案》引發北京方面激烈反彈，在發出強硬的反對聲音後，北京亦做出實質性動作。

中國外交部2日宣布，針對美國無理行為，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴香港休整申請，同時對美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。