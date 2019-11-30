王毅斥美國以香港新疆問題粗暴干涉中國內政

11月29日，中國國務委員兼外交部長王毅在北京會見歐亞地區國家駐華使節時，提到當前美國等一些西方勢力正利用香港、新疆等問題粗暴干涉中國內政。

新華社11月29日報道，王毅表示，當前，國際形勢中的各類風險更加突出，各種挑戰層出不窮。要繼續堅定相互支持。當前美國等一些西方勢力正利用香港、新疆等問題粗暴干涉中國內政。歐亞地區國家對打着「民主」「人權」的幌子在別國製造混亂，挑起「顏色革命」的行徑並不陌生，也曾深受其害。

王毅指出，要進一步加強政治互信，繼續支持彼此維護自身主權安全和發展利益，支持各國自主選擇符合自身國情的發展道路。

11月23日，王毅在日本出席二十國集團（G20）外長會議，與荷蘭外相布洛克（Stef Blok）會面期間就曾指責美國干涉中國內政。

王毅表示，美國大搞單邊主義、保護主義，破壞多邊主義和多邊貿易體制，已經成為全球最大的不穩定因素。

王毅指出，美方出於政治目的，動用國家機器打壓合法經營的中國企業並扣上種種「莫須有」罪名，是徹頭徹尾的霸凌行徑。

王毅又指，美國一些政客在全世界到處抹黑中國，卻拿不出任何事實依據，不僅喪失了大國風度，也損害了自身信譽。美國以國內法粗暴干涉中國內政，企圖破壞中國「一國兩制」和香港繁榮穩定，違反《聯合國憲章》和國際關係基本準則。美國作為當今世界唯一超級大國，理應承擔國際責任，遵守國際規則，履行國際義務。