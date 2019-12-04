任正非謹慎回應CNN香港局勢提問：我們任何建議都沒有意義

12月3日，華為官網「華為心聲社區」公布任正非11月26日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪紀要。CNN問及許多香港局勢議題，任正非多以「不瞭解」、「沒有研究回應」，並表示香港與華為重建業務沒有任何關係，香港問題不會影響華為在國際上的任何合作。

在被問到美國總統特朗普（Donald Trump）簽署的《香港人權與民主法案》是否會對中美貿易戰，繼而影響華為的未來時，任正非直接回應稱「不會」。他說，既然華為已經不做美國市場，怎麼會有影響，「我們也不打算去為美國人民服務，因為美國人民不需要我們了。」

CNN記者還問，對於香港的領導者，任正非有哪些領導力方面的建議，以幫助其結束動亂和抗議活動時，華為創始人首先指，香港採取「一國兩制」，香港走的是資本主義道路，內地是社會主義道路，兩種制度不一樣。「香港的問題還是要香港自己去解決，我們任何建議都沒有意義」。

CNN還問，對香港的抗議人士以及他們所要爭取的目標抱有同情態度嗎？任正非說，「不存在同不同情，因為我沒有研究過他們的訴求，我不理解他們正在做什麼，他們要求什麼，我也不知道。」

自華為5月16日被特朗普簽署命令列入黑名單以來，任正非頻繁出現在各國媒體鏡頭前，但也只是專注於替華為公關，對於香港問題，任正非的表態可謂非常謹慎。