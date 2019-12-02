任正非：孟晚舟成為中美貿易談判籌碼值得驕傲

12月1日，正在遭受美國制裁的中國電信設備企業華為創辦人任正非主張稱，自己的女兒、華為首席財務官（CFO）孟晚舟是中美貿易談判的協商籌碼，這是一件值得驕傲的事。

美國有線新聞網絡（CNN）12月1日報道，任正非在接受專訪時說孟晚舟應該為處在這一狀況而感到驕傲，因為在這中美兩個國家之間的爭鬥中，女兒已經成為談判的籌碼。

孟晚舟於2018年12月1日應美方要求在加拿大被捕，目前被拘禁在温哥華的家中，等待引渡到美國受審。目前，美國檢察機關以涉嫌詐騙銀行、竊取技術、違反美國政府對伊朗制裁等罪名起訴孟晚舟和華為。孟晚舟和華為方面均否認了美國指控。

任正非強調稱，逆境與苦難的經歷有利於孟晚舟的成長，在中美貿易戰這個巨大的國際背景下孟晚舟不過是夾在兩個巨人衝突下的小螞蟻。

對孟晚舟今後是否返回華為公司擔任職務一事，任正非明確表示「孟晚舟不會承擔更大的責任」。任正非表示，孟晚舟作為CFO可以處理財務問題，但由於沒有技術部門的專業知識，不足以勝任其他業務部門，因此「即使女兒回來，她也會繼續做之前的工作」。

不過，任正非此前也曾提到孟晚舟在被拘捕之前已表達過想辭掉華為首席財務官、副董事長的職務，到其他公司工作。

此外，在孟晚舟被加拿大拘押一周年之際，華為「心聲社區」12月2日發布孟晚舟的一封公開信，也和任正非的發言有相似之處，表示苦難令自己學會堅強承受、從容面對、不畏未知，並感謝網友對其的支持。