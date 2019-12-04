美國眾議院通過《維吾爾人權政策法案》　全國人大等表態堅決反對

美國眾議院當地時間周二（3日）通過《2019年維吾爾人權政策法案》，法案此前已在參議院獲得通過，兩個版本將會協調一致後送交總統特朗普簽署成法。法案要求國務院每年滙報中國鎮壓新疆維吾爾族人權的情況，同時要求總統實施制裁。 繼外交部後，全國人大外事委員會、全國政協外事委員會，以及國家民族事務委員會亦有表態，表明中方對此堅決反對、強烈譴責、強烈憤慨。

其中全國人大外事委員會在聲明中指，美國眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》是惡毒攻擊中國新疆的人權狀況，歪曲抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，無端指責中國政府治疆政策，粗暴干涉中國內政。

中國政府曾經多次公開「職業技能教育培訓中心」的內部情況。（資料圖片）

聲明指被外界稱為「再教育營」的「職業技能教育培訓中心」，是根據中國《國家安全法》等多個法律法規設立和實施，目的是消除恐怖主義、宗教極端主義滋生和蔓延的土壤和條件，有效遏制恐怖活動多發、頻發勢頭，最大限度地保障各族人民的生命權、健康權、發展權。聲明說，培訓中心不但是對廣大人民人權的最好保護，也是對國際反恐事業的重大貢獻。

全國政協外事委員會的聲明則指，中國政府高度重視依法保護新疆各族人民的人權和基本自由，並舉例說明新疆2500萬各族人民的生存權、發展權有得到最大程度的保障，例如新疆成立64年來經濟總量增加80倍，僅2014年以來就有近300萬貧困人口脫貧；新疆目前有約2.8萬間宗教場所，其中包括有超過2.4萬座清真寺，平均每530位穆斯林擁有一座。

國家民族事務委員會則重申，新疆自古以來就是中國領土不可分割的一部分，新疆事務純屬中國內政，決不允許任何外部勢力干預。美國一些政客長期以來「三股勢力」（暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）在新疆製造的暴行視而不見，對受到暴恐威脅的新疆各族人民的人身安全毫不關心，「如今卻企圖通過所謂『人權法案』為『三股勢力』撐腰打氣，這充分暴露了美國一些政客和反華勢力妄圖借所謂『新疆問題』遏制、分裂我國的險惡用心」。

（綜合報道）