薩爾瓦多總統首訪華　中國大舉投資基建

薩爾瓦多總統布克力（Nayib Bukele）本月1日起首次國事訪問中國，並與國家主席習近平在北京人民大會堂會談。 兩國發表的《聯合聲明》顯示，中國將在薩爾瓦多大舉投資基建。不過，布克力並沒透露投資金額。

12月3日，國家主席習近平在北京人民大會堂同薩爾瓦多總統布克力（左二）會談。會談前，習近平和夫人彭麗媛同布克力總統夫婦合影。（新華社）

《中華人民共和國和薩爾瓦多共和國聯合聲明》（下簡稱《聯合聲明》）指出，雙方一致認為，中薩兩國建立和發展關係，根本目標是促進共同發展、增進民生福祉。

訪問期間，雙方簽署在原址新建現代化的國家圖書館、伊洛潘戈湖供水、沿海城市供排水3個項目立項換文；雙方同意盡快完成所需流程，以儘早啟動大型現代化國家體育場、「衝浪城市」旅遊發展中心基礎設施改擴建、拉利伯塔德碼頭改擴建和休閒旅遊區建設項目；相關項目擬在中國無償援薩框架下建設；雙方將密切配合，盡快啟動上述6個項目建設，以便在未來5年內建成並投入使用。

《聯合聲明》指，這一合作規模的擴大是布克力總統所領導的薩爾瓦多新政府努力的結果，也出於中華人民共和國幫助薩爾瓦多人民的願望。布格力則說，中國的投資代表對其「堅定不移的重大合作」。他沒有透露中方具體的投資金額。

《聯合聲明》亦寫道，雙方一致認為，堅持「一個中國」原則是國際社會的普遍共識，也是中薩建立和發展關係的根本前提和政治基礎。薩方重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。薩方將恪守「一個中國」原則，堅決反對任何有悖這一原則的行為，反對任何形式的「台灣獨立」，積極支持中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力。

2018年8月，中國與薩爾瓦多建立外交關係，兩國外長在京簽署建交聯合公報。（視覺中國）

資料顯示，薩爾瓦多是台灣的前邦交國之一，去年（2018年）8月與台灣宣布斷交。隨後，時任薩爾瓦多外長卡斯塔內達在北京與王毅會談，簽署《中華人民共和國和薩爾瓦多共和國關於建立外交關係的聯合公報》，意味中國大陸正式與薩爾瓦多建立外交關係。