華為擬將研發中心遷至加拿大　5G產品線總裁：放在美國沒有價值

華為創辦人任正非早前在接受加拿大《環球郵報》採訪時表示，華為計劃將研發中心從美國遷至加拿大。他還說，華為計劃在中國以外地區生產部分移動網絡設備。 華為5G產品線總裁楊超斌今日（4日）下午出席活動時，亦有就此回應。他指，美國把華為放入實體清單，繼續把研究機構放在美國，對於華為來說沒有價值。

華為5G產品線總裁楊超斌。（央視）

楊超斌表示，美國把華為放入了實體清單，按照清單的規定，他們不能跟美國的機構直接溝通。因此，繼續把研究機構放在美國，對於華為來說沒有價值，只能把投資轉移到能夠接受華為的國家去，加拿大也是一個選項。

他指出，華為成立30多年，服務了全球500多家運營商，在財富500強企業裡服務了200多家企業，華為網絡連接全球30億人，在過去的30多年時間裡，華為公司的網絡安全記錄在所有的設備商裡是最好的。但是華為公司在全球受到的審查也是最多的，從來沒有一個公司像華為在全球受到這麼大的審查。

楊超斌指，美國把華為放進實體清單，對其5G商用開發部署沒有任何影響，但確實對美國很多公司造成了現實的傷害，同時破壞了整個產業的復興。（視覺中國）

楊超斌續指，華為主動在英國建立了安全中心，在比利時建立了透明中心。「任何政府、運營商、第三方獨立機構都可以去看我們的源碼。為什麼美國老說華為有網絡安全問題？......我們相信全世界70億人民有自己的智慧，能夠做出自己正確的判斷。」

他強調，美國把華為放進實體清單，對其5G商用開發部署沒有任何影響，但把華為放入實體清單，確實對美國很多公司造成了現實的傷害，同時破壞了整個產業的復興。

在如何應對美國制裁上，楊超斌指出，華為從10年前就開始多供應商策略，華為設備用的任何一個部件不會依賴於單一供應商和單一國家。「雖然大量美國公司停止了對華為的供貨，但是我們是有方案的。......即使在最艱難的情況下，華為能繼續發展下去。」