【維吾爾人權法案】中國伊斯蘭教協會：美應停止傷害中國人民感情

針對美國國會眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》，中國伊斯蘭教協會於12月5日發表聲明，敦促美方尊重客觀事實，停止借宗教人權問題干涉中國內政、傷害中國人民的感情。

聲明稱，中共十八大以來，在中共中央堅強領導下，新疆的經濟社會和人權事業取得巨大成就，各族人民生活水準大幅提高，宗教信仰自由依法得到保障，少數民族優秀傳統文化得到保護和弘揚。

新疆伊斯蘭教協會指，中共十八大後，新疆各族人民生活水準大幅提高，宗教信仰自由依法得到保障。（新華社）

聲明指，20世紀90年代以來，境內外「三股勢力」加緊勾連，打著宗教的幌子，利用群眾樸素的民族宗教感情，煽動宗教狂熱，大肆散佈宗教極端思想，蠱惑一些不明真相的信教群眾從事暴力恐怖活動。

聲明說，暴力恐怖和宗教極端行為嚴重破壞了新疆安定祥和的秩序、團結進步的氛圍，肆意踐踏了新疆各族人民的生命權、健康權和發展權等基本人權。

聲明稱，新疆依法設立職業技能教育培訓中心，開展職業技能教育培訓工作，著力消除恐怖主義、宗教極端主義滋生蔓延的土壤和條件，有效遏制了恐怖活動多發頻發勢頭，最大限度保障了各族人民的生命權、健康權、發展權等基本權利，取得了反恐、去極端化鬥爭重要階段性勝利。

聲明敦促美方尊重客觀事實，停止借宗教人權問題干涉中國內政、傷害中國人民的感情。

新疆伊斯蘭教協會聲明稱，設立教培中心挽救那些被極端思想感染的人員，幫助他們去除極端思想影響，過上正常人的生活，這是護佑眾生的最大善舉。（央廣網/資料圖片）

新疆伊斯蘭教協會也發表聲明，稱美國污衊歪曲中國政府侵犯新疆穆斯林人權，並妄圖借所謂的涉疆問題打壓中國，新疆伊斯蘭教協會對此堅決反對和強烈譴責。新疆伊協聲明反問美國議員，「你們了解新疆嗎？你們來過新疆嗎？你們有什麼權利對我們的人權說三道四」。

新疆伊斯蘭教協會聲明說，宗教信仰自由在新疆得到全面落實，穆斯林群眾宗教信仰自由權利得到依法保障，正常宗教需求得到有效滿足。聲明又說，新疆依法設立職業技能教育培訓中心，對有輕微犯罪行為或違法行為人員，積極開展幫扶教育，避免其成為恐怖主義、極端主義的犧牲品，最大限度保障了公民基本人權免遭侵害。

新疆伊斯蘭教協會聲明稱，設立教培中心挽救那些被極端思想感染的人員，幫助他們去除極端思想影響，過上正常人的生活，這是護佑眾生的最大善舉。

新疆伊斯蘭教協會稱，代表全疆各族穆斯林正告美國，不要再打著人權、宗教的幌子，罔顧事實、顛倒黑白。