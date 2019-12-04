美國會眾議院通過新疆法案　中國緊急召見美駐華官員

繼香港問題之後，美國國會又在新疆問題上向中國施壓，眾議院通過「2019年維吾爾人權政策法案」，中國就此召見了美國駐華官員。

中國外交部12月4日發佈聲明說，北京時間12月4日，中國外交部副部長秦剛召見美國駐華使館負責人柯有為（William Klein），就美國會眾議院審議通過「2019年維吾爾人權政策法案」提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促美方立即糾正錯誤，停止借涉疆問題干涉中國內政。

秦剛指出，新疆是中國的一部分，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。美國會上述法案把中方在新疆依法採取的反恐和去極端化舉措歪曲成侵犯人權，罔顧事實、顛倒是非，違背良知，在反恐問題上搞雙重標準，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，完全站在錯誤的一邊。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

秦剛強調，中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。任何企圖挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展進步的圖謀都註定要失敗。中方強烈敦促美方立即糾正錯誤，摒棄在反恐問題上的雙重標準，阻止上述涉疆法案成法，停止借涉疆問題干涉中國內政。中方將根據形勢發展作出進一步反應。

美國國會眾議院於12月3日壓倒性通過《維吾爾人權政策法案》，繼香港問題後再次就人權議題向中國政府施壓。當天美國眾議院以407票贊同、1票反對的表決結果通過《2019年維吾爾人權政策法案》。此次通過的法案與今年9月參議院通過版本相比力度更強，要求特朗普（Donald Trump）政府在這一問題上採取更強硬措施。

美國眾議院版本的「2019年維吾爾人權政策法案」要求特朗普譴責虐待維吾爾人的行為，同時制裁相關中國高級官員。

中國外交部12月4日一早就發表聲明，反擊美國會眾議院的做法。聲明說，該案蓄意詆譭中國新疆的人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府治疆政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。