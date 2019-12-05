【人事變動】林武出任山西代省長：十九大後首位「雙非」省長上位

5年前因塌方式腐敗成為中國焦點的山西，近日完成黨政一把手新老交替。省長樓陽生順位出任省委書記後，擔任省委副書記不足1年的林武順位出任省政府黨組書記、代省長，有望接任省長職務。

據《山西日報》新聞客戶端消息，北京時間12月5日，山西省十三屆人大常委會第十五次會議在太原舉行。會議決定任命林武為山西省副省長、代理山西省省長。

稍早前，據12月2日晚的《山西新聞聯播》消息，省委書記樓陽生深入山西轉型綜改示範區調研，省委副書記、省政府黨組書記林武等參加調研。這是林武首次以山西省政府黨組書記身份亮相公開報道。

意味着林武將是中共十九大後第十位、2019年以來第一位履新的省級政府一把手。在河南省長一職因陳潤兒轉任寧夏黨委書記空缺的情況下，林武將是唯一一位「雙非」（非十九屆中央委員、中央候補委員）省級政府一把手。

值得一提的是，從2015年8月躋身副省級，至2019年12月候任正省級，林武只用了4年多時間，可謂迅速。

公開資料顯示，現年57歲的林武是福建閩侯人，鍊鋼專業出身。他早年在湖南企業任職，曾在湘潭鋼鐵集團工作超過20年，從車間幹部步步晉升至公司總經理。

林武首次踏足政壇是在2003年，出任湖南省經貿委主任；2005年首次主政即任婁底市長，2008年任市委書記；2011年底任湖南省委組織部常務副部長。

此次履新山西省政府黨組書記，是林武2015年8月以來第6次職務調整。自2015年以來，林武每年都有職務調整，任職時間最長的崗位也僅1年2個月。

2015年8月湖南省委常委班子集中調整，林武不僅升任省委常委躋身副省級，還接替日後落馬的張文雄，兼任長株潭「兩型社會」試驗區工委書記、管委會主任。

林武在第一個副省級崗位只幹了不到5個月。2016年1月，他迎來仕途上首次跨省份交流，獲重用出任吉林省委常委、組織部長，補缺當時轉任中組部副部長、現已任外交部部黨委書記的齊玉留下的空缺。

2017年4月，在吉林省委常委班子換屆前夕，林武由黨務轉政務，出任吉林省常務副省長。

在吉林任職僅2年多，2018年5月，林武再次跨省份交流轉任山西省委常委、常務副省長，此時擔任山西省長的是樓陽生，山西省委副書記一職則因黃曉薇已升任省政協主席空缺。

2019年1月，林武接任空缺9個月的山西省委副書記，其前任黃曉薇此時已赴京任全國婦聯黨組書記、書記處第一書記。

據瞭解，中共十八大以來，山西省長一職經歷3次調整，此前3任分別是王君、李小鵬、樓陽生。在出任山西省長前，王君任國家安監總局局長，李小鵬任山西省委常委、常務副省長。近兩任山西省政府一把手樓陽生、林武，均由山西省委副書記升任。

目前，上海、重慶、江蘇、安徽、山東、山西、浙江、湖北、四川、青海、西藏、廣東、貴州共13個省份的行政一把手，是從本省份黨委專職副書記升任的，在全國31省份中比例超四成。此外，遼寧、吉林、黑龍江、江西四省省長，由其他省份黨委專職副書記升任。