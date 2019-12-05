河北唐山4.5級地震　專家：屬1976年地震「餘震區正常起伏活動」

據中國地震台網測定，河北唐山市豐南區在12月5日8時2分發生黎克特制4.5級地震，震央位於北緯39.31度，東經118.04度，震源深度10公里，震央距唐山市區38公里，距天津市區77公里，距北京市區160公里，距石家莊市區337公里。地震造成當地震感強烈，天津、北京等地震感明顯，石家莊則無震感報告。 中國地震台網中心向內媒表示，專家研究分析認為，此次地震屬於1976年唐山大地震餘震區的一次正常起伏活動。

據官方統計，1976年的唐山大地震，死難者高達24萬2769人。（資料圖片／新華社）

專家解釋，一次較大地震發生後，餘震會隨着時間逐漸衰減，最終過渡到被稱為「正常」的低地震活動水平。

1976年7月28日，唐山發生黎克特制7.8級地震。緊接着的3個多月的時間內，接連發生多次6至7級強烈餘震，其後餘震活動逐漸衰減，最後一次6級以上餘震為1977年5月12日天津漢沽6.2級地震。隨後餘震活動強度降為5級左右，最後一次5級以上地震為1995年10月6日河北唐山古冶5.0級地震。

從1996年以來，唐山大地震餘震活動以4級左右地震為主，平均2至3年發生一次4級地震，最近的一次4級以上地震為2016年9月10日河北唐山開平4.0級地震，最大的4級以上地震為2012年5月28日河北唐山市轄區、灤縣交界4.8級地震。

（澎湃新聞）