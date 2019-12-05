【中美關係】崔天凱：兩國經貿團隊努力解決分歧，冀美方理性明智

當地時間4日，美中貿易全國委員會舉辦2019年度晚宴，中國駐美國大使崔天凱受邀出席並致辭，談到了中美關係以及香港、新疆局勢。

當日有來自中美商界等近千人參加宴會，崔天凱表示，中美關係正處在關鍵路口，兩國經貿團隊正在為解決分歧而共同努力。只要堅持在平等互利和相互尊重基礎上對話磋商，中美經貿關係就能克服困難，重回互利共贏的正確軌道。

崔天凱又指出，必須高度警惕，正當貿易爭端複雜難解時，一些破壞性勢力正在趁虛而入。「脫鉤」、「新冷戰」、「文明衝突」等極端主張登堂入室。他認為，美國一些人把矛頭指向中國的執政黨和中國的國家制度，試圖在中美之間重建經濟、科技和意識形態的「柏林牆」，在兩國人民之間散布敵意，甚至在兩國之間挑起衝突。

崔天凱表示，中美關係正處在關鍵路口，兩國經貿團隊正在為解決分歧而共同努力。（中國駐美大使館官網）

面對中國等一大批發展中國家興起的歷史趨勢，美國是看到合作夥伴而歡迎，還是眼裏只有對手敵人而抵制？希望美方對這些根本問題作出理性明智的選擇。 崔天凱

在談及香港局勢時，崔天凱說，香港、新疆發生的事情被嚴重歪曲。香港的當務之急是止暴制亂、恢復秩序。但是確實有人要挑戰「一國兩制」的底線，真正目標是要推翻「一國」、毀掉「兩制」。而內地和香港中國公民的福祉，美國企業和美國人在香港的利益，根本不是他們願意關心的。

在新疆方面，崔天凱指出，當地已經三年沒有發生暴恐事件了，當地各族人民恢復了正常安定的生活，這就是事實。不管有人製造了多少「假新聞」、編出了多少離奇的數字，事實永遠勝於謊言。

崔天凱最後呼籲，堅決反對在中美人民之間製造對立、煽動仇恨，抵制破壞兩國關係健康發展的企圖，堅持為中美友誼與合作注入正能量，是兩國企業共同的社會責任，也是兩國各界有識之士的共同使命。

（人民網）