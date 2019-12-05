【中美貿易戰】美國農業部長：特朗普想要能夠強制執行的可靠協議

美國農業部部長珀杜（Sonny Perdue）12月4日力挺特朗普（Donald Trump）政府的對華鷹派立場，強硬發聲。

他當天作客美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）早間財經新聞節目《財經論談》（Squawk Box）。他表示，特朗普只想要同中國簽一份對美國有用的「第一階段」貿易協議。

珀杜8月28日在伊利諾斯州迪卡特市的農場活動上，看着一片玉米地說，政府並未計劃宣布再次發放農業救濟資金，幫助種植者遏制美中貿易戰損失。（Getty）

珀杜又指出：「特朗普想要達成一份能夠強制執行的（Enforceable）、可靠的、能夠言行一致的協議。」珀杜強調特朗普政府中有數人擔心中國無法兑現承諾。

珀杜力挺特朗普發動貿易戰，稱中美貿易戰其實已經僵持20年了，「我們一直沒有意識到，直到特朗普決定要同中國人清算（不公道的）貿易往來。」

不過，珀杜提到「我們農業部的人，正樂觀期待達成（美中貿易）協議。」而且，「每一名美國農民都更想要生意而非救濟。」

當天此前，美國消息人士對彭博社放出消息稱，儘管中國香港和新疆問題導致美中關係緊張，但是兩國正更加接近——就第一階段貿易協議中取消的關税數額達成一致。談判代表預計美中第一階段協議會在12月15日、美國對華新關税生效前完成。

特朗普當天亦在倫敦舉行的北約峰會表態稱，美中貿易談判進展順利；似乎有意追補此前一天12月3日突然提及的想要等到2020年11月大選結束，再同中國籤貿易協議，「從某些方面上看，我認為等到（2020年11月）大選後再同中國簽協議的主意不錯，但是他們（中國）想要現在達成協議，我們將會知曉，這份協議到底是不是一份對的協議。」特朗普此番言論激起美股不良震盪。

中方的態度則很明確，要求取消關税且寸步不讓。中國《環球時報》12月1日在推特（Twitter）上引用北京消息人士的話稱，中國堅持，要達成第一階段貿易協議，美國必須撤銷關税。內容強調，美國承諾取消原定於12月15日開徵的關税並不能取代這項條件。