【華為前員工風波】華為強調事件非勞動糾紛　重申是舉報犯罪行為

華為前員工李洪元去年離職時獲補發約30萬元人民幣補償款，同年底被華為指控敲詐勒索，遭警方羈押長達251天。李洪元指，最大的訴求是華為向他道歉，但華為周一（2日）發聲明拒絕道歉，引發內地輿論對華為的口誅筆伐。 及至今天（5日），華為首席法務官宋柳平在記者會上表示，這不是一個勞動糾紛事件，並重申聲明中所述「是對涉嫌違法犯罪進行舉報」，稱他沒有更多評論。

據內媒《新京報》報道，宋柳平表示，華為感謝公眾和社會對該事件的關注，但「我們的聲明寫得很清楚，對涉嫌違法犯罪進行舉報，所以它不是一個勞動糾紛。我沒有再多的評論。」

事緣在華為工作12年的李洪元，在2017年底不獲續約時，於2018年1月與人事部門談判協商離職賠償，雙方簽訂離職協議，華為合共賠償33萬元，稅後為約30萬元。但在2018年12月，李洪元被深圳警方以涉嫌職務侵佔罪強行傳喚帶走，及後罪名一度變成涉嫌洩露商業機密，最終版本則是涉嫌敲詐勒索。

李洪元被羈押251日後，檢方以證據不足為由撤訴。他獲釋後申請到10萬元國家賠償，檢察院亦發函華為，為其消除影響、恢復名譽。然而，華為在周一（2日）的回應中指出，華為有權利及義務「基於事實對涉嫌違法的行為向司法機關舉報」，同時亦尊重司法機關，包括公安、檢察院和法院的決定，又指支持李洪元起訴華為來維護權益。

疑似華為高管余承東的內部講話截圖，認為事件是一場抹黑華為的黑公關活動。（微博@八大商人）

內媒：敵對勢力趁機引導攻擊中國司法

事件雖然引發網民和多間內媒對華為的批評，指華為做法霸道無理，但網絡亦流傳疑似華為消費者業務CEO余承東的未公開文章指，事件不是勞資糾紛，而是全網對華為發起的「黑公關」活動，「造謠生事，借題發揮，炒作事件」。文章認為，李洪元只是可憐的棋子，事件幕後有3大黑手：其一是美國，是美國在中國的非政府組織促成，且認為此事與香港事件聯動在一起。其二是競爭對手，其三是微博、知乎等平台。

內媒《觀察者網》亦刊文指，此次重大輿情，是想通過打擊華為，壓制其品牌美譽度，對對手而言是一個機會；此外海外敵對勢力也趁機攻擊華為，繼而引導至攻擊中國司法和中國政府。文章甚至將此事與2011年高鐵被圍攻事件相提並論，批評部份傳媒吃「人血饅頭」。

另外，官媒《環球時報》周三（4日）刊載《小心 他們來了》一文，指有香港「敵對勢力」通過微博等平台滲透到內地，參與到內地社會性熱點事件，近期的華為事件就出現類似影子，譬如知乎出現針對華為的「八大訴求，缺一不可」「擬就華為事件向深圳警方遞交合法集會遊行申請」等帖文。

（綜合報道）