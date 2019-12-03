【華為前員工風波】華為拒道歉堅持有權舉報　遭內地輿論狠批

華為前員工李洪元去年離職時獲補發約30萬元（人民幣．下同）的補償款，未料同年年底竟被華為指控敲詐勒索，無辜被公安機關羈押長達251天。 李洪元指最大的訴求是華為向他道歉，但華為的回應卻引來網民一面倒的口誅筆伐，甚至部分內地傳媒亦有發表評論斥責。

事緣在華為工作12年的李洪元，在2017年底不獲續約時，於2018年1月與人事部門談判協商離職賠償，雙方簽訂離職協議，華為合共賠償33萬元，稅後為約30萬元。但在2018年12月，李洪元被深圳警方以涉嫌職務侵佔罪強行傳喚帶走，及後罪名一度變成涉嫌洩漏商業機密，最終版本則是涉嫌敲詐勒索。

李洪元的案件先後多次移交檢察院，但每次均被檢察院退回補充偵查，直至8月23日更以「犯罪事實不清、證據不足」為由決定對其不起訴」。被羈押長達251天後始獲釋的李洪元在11月申請到約10萬元的國家賠償，檢察院亦發函華為，為其消除影響、恢復名譽。

對於此事，華為在周一（2日）晚上作出回應，指華為有權利及義務，基於事實對涉嫌違法的行為向司法機關舉報，同時亦尊重司法機關，包括公安、檢察院和法院的決定，「如果李洪元認為他的權益受到了損害，我們支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為。這也體現了法律面前人人平等的法治精神」。

華為的回應普遍被認為極為不妥，內地傳媒《澎湃新聞》隨即發表多篇評論，直指拒不道歉的華為「沒有同理心，讓人害怕」，「因為華為的舉報，導致一個公民喪失人身自由，長達251天，於情、於理就不應該說聲道歉嗎？非要等到對方起訴，才說這句人之常情的話嗎？」評論直言，相信不少人內心都希望整件事是一場誤會，又或會出現大逆轉，「希望這是個別中層幹部的僭越所為，希望他們不代表華為的價值觀」，「但是，華為的冷冰冰的回應打了所有人的臉：我就是有權舉報！」。

評論稱，大量華為支持者都因此事而「轉軚」，「是因為他們感覺華為變了：變成了一個讓他們陌生的龐然怪物，變得失去人應有的同理心，變得蠻橫霸道，甚至肆無忌憚」。評論在最後指，再大的企業也是由一個個勞動者組成，再大的道德光環，也不能侵蝕一個公民的尊嚴和人身自由。

另一篇評論亦稱，在市場經濟中，員工離職本是空氣流動一般的日常現象，按理說本沒有輿論介入的空間和必要，但如今卻是「都使人感覺到輿論不僅有必要關注，而且儼然成了扶危濟困的最後一道防線」。評論更稱，假如一間企業殘酷地對待自家員工，如何相信它會公平誠實地對待合作夥伴和消費者，「網民用鍵盤發聲，消費者用腳投票，人們會根據一家公司如何對待員工來決定如何對待這家公司公平自然」。

《環球時報》的總編輯胡錫進亦對華為的回應有意見。（微博）

就連官媒《環球時報》的總編輯胡錫進亦對華為的回應有意見，「華為是個強大的公司，它的一名前員工因為與公司發生了糾紛，受到了這樣的不公正對待，這非常讓人遺憾，很多人出於樸素的感情對華為產生一些負面情緒，也是正常的」、「這反映了華為的管理是存在缺陷的」。

值得一提是，事實上最令網民憤怒並非僅僅是華為的回應，更多的是網民在微博等內地社交平台上對華為的留言批評被無故刪除，乃至「華為刪帖」亦在微博熱門搜尋排行榜中佔一席位。

有網民直言，華為在整件事中是有耗費巨額資金以求息事寧人，但卻用錯地方，「昨日知乎（內地其中一個知名網上平台）刪帖就是其中之一，結果適得其反，把吃瓜群眾的焦點從一個人的獨立事件轉化到華為只手遮天這個整體不公上」、「他那個冷冰冰的回應一點也不奇怪，一直以來都可以直接解決提出問題的人再封鎖輿論。他有什麼好怕的」；更有網民直斥華為是「公器私用」，「談甚麼依法治國？華為在全國人民交了那麼多愛國稅的時候，卻刪帖禁言，可笑至極！」、「本來想換華為，還是用我的蘋果吧」。

（綜合報道）