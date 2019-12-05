北約未將中國定為威脅　外交部：單邊主義和霸凌行徑才是最大威脅

針對北約峰會閉幕聲明中，未將中國定為「威脅」一事，中國外交部稱，當前世界面臨的最大威脅和挑戰是單邊主義和霸凌行徑，就連美國的盟友都深受其害。

當地時間2019年12月3日，英國倫敦，北約70周年峰會期間，多國政要出席女王伊麗莎白二世在白金漢宮舉辦的招待會。（VCG）

中國外交部發言人華春瑩今日（5日）主持例行記者會。有記者就北約峰會提問，稱儘管美方官員竭力遊說和施壓歐洲國家將中國定為「威脅」，但北約峰會4日發表的聲明並未將中國定位為「威脅」。

對此，華春瑩表示，威脅與否與個頭大小並無必然聯繫。中國的確「塊頭很大」，影響力在增強，但堅持走和平發展道路，信奉的是天下一家、和而不同，倡導的是相互平等、相互尊重。中國力量的增長是和平力量的增長，是公平正義力量的增長。

華春瑩指出，北約內部也有很多不希望與中國為敵的客觀理性聲音。事實上，當前世界面臨的最大威脅和挑戰是單邊主義和霸凌行徑，就連美國的盟友都深受其害。

據悉，北約峰會於當地時間12月4日討論如何應對中俄軍事力量，並發表了聯合聲明，峰會隨即閉幕。這是首次在北約峰會上正式討論中國問題。聯合聲明寫道，「我們將中國不斷擴大的影響和它的國際政策既看作機會，也當成北約必須共同應對的挑戰」。