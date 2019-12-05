70周年的北約峰會重點　美國角色在轉變

在英國倫敦舉行的北約峰會結束。不說不知道，2019年正好像是北約成立的70周年，北約最初成立的目的，是藉團結英美法等歐洲國家，對抗以蘇聯為首的華沙公約組織。70年過去，今年的北約有什麼不一樣？

美國是北約的主角，2019年仍是，不過這主角的位置正在急劇轉變。（Reuters）

法國的「北約腦死論」

2019年的北約峰會在連串吵雜聲中結束。北約過去一直是美國的舞台，但在今年的峰會上，美法的角色似乎倒轉，馬克龍的「北約腦死論」一下子令美法攻守互換。

過去曾威脅退出北約令眾歐洲國家嚇驚的美國，在今年卻成為歐盟擁躉，與默克爾等人異口同聲反駁馬克龍。這一連串法國的操作，成為今屆首個焦點。

聲明指明俄羅斯 首次提及中國

蘇聯早已伴隨華沙公約組織不復存在，但北約仍然警戒着俄羅斯威脅。今年北約峰會的聲明中，繼續點名批評俄羅斯，指莫斯科部署新型中程導彈，導致《中程導彈條約》崩潰，對歐洲及大西洋地區構成威脅。

而在批評俄羅斯聲明的同一句，聲明還提及各國仍在面對任何形式的恐怖主義威脅，以證明極端伊斯蘭組織ISIS並非如特朗普所說的「已消滅」。

北約的關注範圍今年亦有所增加，聲明首次加入了中國，視中國的崛起為「挑戰和機遇」。同時還提及北約應該建設太空軍、應對網絡戰、及應對來自假新聞的攻擊。

馬克龍是這次北約峰會的主角之一，腦死論成為峰會的首個焦點。（Reuters）

一眾領袖出席在白金漢宮舉行的酒會。（Reuters）

增加軍費至GDP的2%

另一個焦點，是軍費的開支。特朗普自上任以來，一直表示世界各國欠交駐軍費，北約也不例外。美國今年決定把過去繳交近22%的開支預算降低至16%，佔全國GDP約3.4%，同時要求其他國家增加軍費負擔至各自GDP的2%。今年有9個國家達到標準，其中包括英國。

特朗普特別警告其餘的國家，若不增加軍費就要向他們發動貿易戰。

冷待與恥笑 特朗普提早回家

在峰會結束後，特朗普臨時取消了記者會直接回國。杜魯多、約翰遜和馬克龍在當晚酒會上竊竊私語的一幕被攝影機拍攝下來。一句「他的團隊下巴都掉到地上」被意會是恥笑特朗普。

還有別忘了前一天，特朗普訪問白金漢宮時，在與英女王會面期間安妮公主就只是站在一旁毫無動作，女王對着她時只是聳肩回應，似乎無意接待特朗普。安妮公主的舉動隨即成為了網絡熱搜，網民對安妮公主的「失禮」大加讚賞。

70年過去，美國在北約的角色正在轉變中。